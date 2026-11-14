Ortaca'da narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi

Ortaca'da tarım ekiplerinden planlı denetim

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, 'Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Uygulama' talimatı doğrultusunda narenciye bahçelerinde denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar, hasat öncesi dönemde pestisit kalıntısı riskinin azaltılması amacıyla planlı şekilde yürütüldü.

Numune alma ve analiz süreci:

Denetimler kapsamında narenciye bahçelerinden pestisit kalıntı analizleri için numuneler alındı. Alınan örnekler, kimyasal kalıntıların tespit edilmesi amacıyla Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi ve laboratuvar incelemeleriyle takip edilecek.

Denetimin amacı ve izleme:

Yapılan kontrollerde, bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde yer alan kullanım şartlarına uygunluk sorgulandı. Çalışmanın temel hedefi, insan ve çevre sağlığının korunması ile birlikte güvenilir gıda arzının sağlanmasıdır. Ayrıca, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve mevzuata uygun kullanımının teşvik edilmesi öncelikler arasında yer aldı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat öncesi pestisit denetimlerinin ve numune analizlerinin sürdürüleceğini bildirdi; amaç olarak hem tüketici sağlığını korumak hem de tarımsal üretimde mevzuata uyumu sağlamanın altı çizildi.

ORTACA’DA NARENCİYE BAHÇELERİNDE HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMİ