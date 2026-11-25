Ortadoğu Business 18. yılını geride bıraktı

Türkiye’nin Arapça, İngilizce, Farsça ve Türkçe dillerinde yayımlanan ekonomi dergisi Ortadoğu Business, 18’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. İki ayda bir çıkan dergi, kurulduğu günden bu yana bölgeyle ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirme hedefiyle hareket ediyor.

Vali Kemal Çeber’e nezaket ziyareti:

Ortadoğu Business İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mustafa Osanmaz ile Yayın Koordinatörü Dr. Melek Nur Osanmaz derginin 18’inci yılı dolayısıyla Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti. Ziyaret, Vali Çeber’in Balıkesir Valiliğine atanmasına ilişkin kararın açıklandığı gün gerçekleşti; günü takip eden duyuruyla Çeber’in Gaziantep’teki görev döneminin sona ereceği belli oldu.

Yayın yolculuğu ve dil stratejisi:

Osanmaz ziyaret sırasında derginin kuruluşundan bugüne uzanan yayın politikasını ve uluslararası hedeflerini anlattı. Dergi yayın düzeni gereği ön kapakta İngilizce-Türkçe, arka kapakta Arapça-Türkçe, orta bölümde ise İran odaklı haberlerde Farsça-Türkçe içerik sunuyor. Yayın hayatına 18 yıl önce İngilizce ve Türkçe ile başlayan dergi, artan talepler üzerine Arapça ve Farsçayı da ekleyerek Türkiye’nin dört dilde yayın yapan ekonomi dergisi özelliğini kazandı.

Mustafa Osanmaz, derginin güncel durumuna ilişkin olarak 95. sayının yayımlandığını ve 96. sayının hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Dört dilde yayın yapmanın, Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki iletişim ve ticari ilişkiler bakımından önemli bir avantaj sağladığını vurguladı.

Vali Çeber’in değerlendirmesi ve teşekkür:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Mustafa ve Melek Nur Osanmaz’a çalışmalarında başarı diledi. Çeber, derginin Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri arasında ticari yakınlaşmaya katkı sunduğunu, bu misyonun takdire değer olduğunu söyledi. Ziyaret, derginin 95. sayısının takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Okuyucu kitlesi ve dağıtım:

İki ayda bir yayımlanan Ortadoğu Business, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Irak, Lübnan, Katar, Sudan ve Ürdün başta olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesinde takip ediliyor. Kuruluşundan bu yana dergi, komşu ülkelerdeki büyükelçilikler, bölge valilikleri, ticaret ve sanayi odaları ile firmalar tarafından düzenli olarak izleniyor.

Osanmaz, Türkiye’nin komşu ülkelerle vize uygulamasını kaldırdığı dönemde Suriye ve Irak’ı öncelikli hedef pazarlar olarak belirlediklerini, ikinci sayıdan itibaren gelen talepler doğrultusunda Arapça ve Farsçayı yayın dillerine eklediklerini anlattı. Böylelikle her sayıda önemli haberlerin dört dilde yayımlanarak bölge ülkeleri arasındaki ticarete katkı sağlandığını ifade etti.

Ortadoğu Business’ın 95. sayısının ön kapağına inşaat sektörü temsilcisi Ali Adıgüzel konuk olurken, arka kapakta Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in Irak Başkonsolosluğu toplantısındaki konuşması yer aldı. Derginin 95. sayısı ve geçmiş tüm sayıları, www.ortadogubusiness.com adresindeki e-dergi platformu üzerinden erişilebiliyor; okuyucular sayfaları e-posta ile paylaşabiliyor, çıktı alabiliyor ve sosyal medyada yayıyor.

ORTADOĞU BUSINESS 18’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR