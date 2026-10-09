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Osimhen 35 gün sonra geri döndü ve son anı hazırladı

Victor Osimhen, 9 Eylül'de Başakşehir maçında sakatlanmasının ardından 35 gün sonra Kasımpaşa karşısında 77. dakikada oyuna girip 90+6'da asist yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Osimhen 35 gün sonra geri döndü ve son anı hazırladı

Osimhen 35 gün sonra sahaya döndü

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, sakatlığının ardından Kasımpaşa maçında forma giyerek takıma geri döndü. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Osimhen, 9 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisinin ardından 21 kişilik kadroda yer aldı.

Mücadelede yerine girişi:

Takımının yedeklerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, maçın 77. dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girişinin ardından hücum organizasyonlarında yer alarak takımın son bölümdeki temposuna katkı sağladı.

Son an ve asist:

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında etkili bir katkı veren Osimhen, 90+6. dakikada Mario Lemina'nın attığı golde asist yapan isim oldu. Bu müdahale, Nijeryalı oyuncunun sakatlıktan dönüşünü skora doğrudan yansıtması bakımından dikkat çekti.

GALATASARAY’IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, SAKATLIĞININ ARDINDAN KASIMPAŞA MAÇIYLA 35 GÜN...

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Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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