Osmaneli'nde amatör spor haftası başladı

Osmaneli'de amatör spor haftası başladı
turnuva başladı:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı. Turnuvada takımlar sahada mücadele ederken, karşılaşmalara sporseverler yoğun ilgi gösterdi.
saha ve tribün görüntüleri:
Sporcular maçlarda centilmence mücadele etti ve tribünlerde renkli görüntüler oluştu; aileler ve yerel taraftarlar karşılaşmaları yakından takip etti.
il müdüründen davet:
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Takımlarımıza başarılar diliyor, tüm sporseverleri bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.
OSMANELİ’NDE AMATÖR SPOR HAFTASI HEYECANI BAŞLADI
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