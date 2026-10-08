Osmaneli'nde amatör spor haftası başladı

Osmaneli'de amatör spor haftası başladı

turnuva başladı:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı. Turnuvada takımlar sahada mücadele ederken, karşılaşmalara sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

saha ve tribün görüntüleri:

Sporcular maçlarda centilmence mücadele etti ve tribünlerde renkli görüntüler oluştu; aileler ve yerel taraftarlar karşılaşmaları yakından takip etti.

il müdüründen davet:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Takımlarımıza başarılar diliyor, tüm sporseverleri bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

OSMANELİ’NDE AMATÖR SPOR HAFTASI HEYECANI BAŞLADI