Dolar 49,3222 +0,25%
Euro 55,3083 +0,40%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.596,23 +0,06%
EUR/USD 1,1215 +0,13%
Brent Petrol 103,92 -0,35%
--°

Osmaneli'nde amatör spor haftası başladı

Osmaneli'de amatör spor haftası çerçevesinde başlayan futbol turnuvasında takımlar kıyasıya yarıştı, tribünler yoğun ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmaneli'nde amatör spor haftası başladı

Osmaneli'de amatör spor haftası başladı

turnuva başladı:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı. Turnuvada takımlar sahada mücadele ederken, karşılaşmalara sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

saha ve tribün görüntüleri:

Sporcular maçlarda centilmence mücadele etti ve tribünlerde renkli görüntüler oluştu; aileler ve yerel taraftarlar karşılaşmaları yakından takip etti.

il müdüründen davet:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Takımlarımıza başarılar diliyor, tüm sporseverleri bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

OSMANELİ’NDE AMATÖR SPOR HAFTASI HEYECANI BAŞLADI

OSMANELİ’NDE AMATÖR SPOR HAFTASI HEYECANI BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Panathinaikos Telekom Center'da fenerbahçe'yi 92-74 yendi
images

konyaspor başkanından hak ve gelir uyarısı: 'inşallah bir gün karşılığını alacağ...
images

Galatasaray Rams Park'ta Kasımpaşa sınavına hazır
images

Trabzonspor Samsunspor deplasmanı öncesi taktik prova yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı