Osmanelispor PGL'de ilk maçında Hendekspor'u ağırlıyor

Bilecik'i bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) kapsamında temsil edecek olan Osmanelispor'un fikstürü açıklandı. Takım, geçen yıl Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu olarak PGL'ye yükselmiş; bu yükselişte, o dönemki adıyla Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Söğütspor'un düşmesi etkili oldu.

grup ve rakipler:

Osmanelispor, 12 gruplu PGL organizasyonunda 6. grupta yer alacak. Grup içindeki rakipler şu şekilde sıralandı: Düzce temsilcisi Gölyaka Spor, Kocaeli takımları Alikahya Belediye Spor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor Kulübü, Karamürsel Spor, Çayırova Spor, Sakarya ekipleri As Akyazıspor, Hendek Spor, Sapanca Spor Kulübü ve Zonguldak temsilcileri AVS Çaycuma Spor Kulübü, Devrek Belediyespor, Kozlu Belediyespor.

fikstür ve maç programı:

PGL'de yeni sezon heyecanı 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Osmanelispor'un fikstüre göre sezon açılışı kendi sahasında Hendekspor ile olacak.

İlerleyen haftaların programı ise şöyle: ikinci hafta Osmanelispor, Alikahya Belediyespor'a konuk olacak; üçüncü haftada As Akyazıspor evinde ağırlanacak. Dördüncü haftada Çaycumaspor'a deplasman, beşinci haftada Karamürselspor evinde, altıncı haftada Darıca 1934 Gençlerbirliği'ne, yedinci haftada Devrek Belediyespor'a konuk olacak.

Lig ilerledikçe Osmanelispor, sekizinci haftada Sapancaspor'u kendi sahasında karşılayacak; dokuzuncu haftada Çayırovaspor'a konuk olacak. Onuncu haftada Gölyakaspor evinde ağırlanırken, ilk yarının son maçında Kozlu Belediyespor'a konuk olunacak.

Fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte takım ve taraftarlar yeni sezon planlarını yapmaya başladı; kulüp, açıklanan takvim doğrultusunda hazırlıklarını sürdürecek.

OSMANELİSPOR İLK MAÇINDA EVİNDE HENDEKSPOR'U KONUK EDECEK