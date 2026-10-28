Osmangazi kreşlerinde cumhuriyet coşkusu miniklerle kutlandı

Osmangazi Belediyesi bünyesindeki kreşlerde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. 29 Ekim günü gerçekleştirilen etkinliklerde minik öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları gösterilerle izleyenleri sevindirdi. Etkinliklere katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocuklarla sohbet ederek kutlama heyecanına ortak oldu.

miniklerin gösterileri ve sohbet:

Başkan Aydın, ziyaretlerine Ayça Azak Kreş ve Gündüz Bakımevi ile başladı. Burada öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyledi ve hazırladıkları gösterilerle büyük alkış aldı. Aydın, performansları ilgiyle izleyip çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti, kutlama ruhunu birlikte yaşadı.

cumhuriyet temalı pastalar ve mesaj:

Kutlamaların bir diğer durağı Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakımevi oldu. Minikler burada Cumhuriyet temalı pastalar hazırladı; çalışma, hem el becerilerini hem de hayal güçlerini ortaya koydu. Başkan Aydın da pasta tasarımlarına katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Pastaların Türk bayrağının renkleri ve Cumhuriyet temasıyla şekillenmesi, bayram sevincine ayrı bir renk kattı.

Etkinlik ve kutlamalara ilişkin değerlendirmesinde Başkan Erkan Aydın şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çocuklarımızla birlikte kutladık. Daha önce de Hamitler, Yunuseli, Kükürtlü ve diğer kreşlerimizde kutlamalar gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i çocuklara ve gençlere emanet ettiğinin bilinciyle, nice 103 yıllara ulaşmak dileğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum."

Etkinlikler, kreşlerin neşeli atmosferinde Cumhuriyet bilincinin küçük yaştan itibaren güçlendirilmesine hizmet etti ve 29 Ekim’in coşkusu miniklerle birlikte kentte ses buldu.

CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, OSMANGAZİ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KREŞLERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA MİNİK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, ÇOCUKLARIN BÜYÜK BİR HEYECANLA KATILDIĞI KUTLAMALARA EŞLİK EDEREK BAYRAM SEVİNCİNİ PAYLAŞTI.