Dolar 49,8335 +0,10%
Euro 55,4845 +0,22%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.510,15 -0,28%
EUR/USD 1,1137 +0,06%
Brent Petrol 111,39 +1,81%
--°

Salihli’de yağmur altında cumhuriyet coşkusu başladı

Salihli’de 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı; gün boyu tebrikat, Atatürk Kent Meydanı etkinlikleri ve akşam fener alayı yer alıyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Salihli’de yağmur altında cumhuriyet coşkusu başladı

Salihli’de yağmur altında cumhuriyet coşkusu başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Salihli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törende kent protokolü yağmura rağmen bir araya gelerek törene katıldı.

Törenin ayrıntıları:

Tören sırasında Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Şükrü Anıl Aydın ve Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından çelenkler sunuldu. Katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra resmi program sona erdi. Etkinliğin yağmur altında gerçekleştirilmesi, halkın ve protokolün bayram anlamını yaşama kararlılığını gösterdi.

Gün boyu sürecek program ve akşam etkinlikleri:

Salihli’deki kutlama programı gün boyunca devam edecek. 29 Ekim Perşembe günü saat 09.30'da Kaymakamlık makamında tebrikat kabulü yapılacak; ardından saat 10.00'da Atatürk Kent Meydanı’ndaki kutlama programı başlayacak. Akşam programı içinde yer alan fener alayı ise saat 19.23'te Hükümet Konağı önünden başlayıp Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda sona erecek.

Ayrıca Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek Cumhuriyet Konserleri kapsamında sanatçılar Türkü Akbayram ve Suavi Salihlililerle buluşarak ücretsiz halk konseri verecek. Kentteki resmi ve sivil katılımcıların yanı sıra vatandaşların da geniş katılımıyla sürecek programlar, Cumhuriyetin 103. yılına dair birlik ve paylaşım vurgusunu taşıyacak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SALİHLİ’DE DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SALİHLİ’DE DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ataşehir'de 29 ekim coşkusu: cumhuriyetin 103. yılı resmi törenle kutlandı
images

Tomarza’da 103. yıl coşkusu: ilçede çelenk töreniyle kutlama
images

Gazze'de deniz enkazından çıkarılan çimento blokları onarımda alternatif kaynak...
images

Tekirdağ sağlık kadrosu güçleniyor: kasım kurasında 42 uzman hekim atanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekman'da yağışta virajı alamayan tır devrildi, belediye personeli sürücüyü kurtardı

Anadolu otoyolunda son anda engel: Hendek gişelerinde 950 gram skunk ele geçirildi

Müşteri gibi girip tezgahtaki telefonu çaldı; fırın kamerası anbean kaydetti

Sukkur'da lpg tankeri patlaması can aldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı