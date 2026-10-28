Salihli’de yağmur altında cumhuriyet coşkusu başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Salihli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törende kent protokolü yağmura rağmen bir araya gelerek törene katıldı.

Törenin ayrıntıları:

Tören sırasında Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Şükrü Anıl Aydın ve Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından çelenkler sunuldu. Katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra resmi program sona erdi. Etkinliğin yağmur altında gerçekleştirilmesi, halkın ve protokolün bayram anlamını yaşama kararlılığını gösterdi.

Gün boyu sürecek program ve akşam etkinlikleri:

Salihli’deki kutlama programı gün boyunca devam edecek. 29 Ekim Perşembe günü saat 09.30'da Kaymakamlık makamında tebrikat kabulü yapılacak; ardından saat 10.00'da Atatürk Kent Meydanı’ndaki kutlama programı başlayacak. Akşam programı içinde yer alan fener alayı ise saat 19.23'te Hükümet Konağı önünden başlayıp Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda sona erecek.

Ayrıca Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek Cumhuriyet Konserleri kapsamında sanatçılar Türkü Akbayram ve Suavi Salihlililerle buluşarak ücretsiz halk konseri verecek. Kentteki resmi ve sivil katılımcıların yanı sıra vatandaşların da geniş katılımıyla sürecek programlar, Cumhuriyetin 103. yılına dair birlik ve paylaşım vurgusunu taşıyacak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SALİHLİ’DE DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI.