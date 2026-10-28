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Uludere'de okullarda işitme taraması: erken müdahale ve eğitim desteği hedefleniyor

Uludere'de başlatılan okullarda işitme taramaları, Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülüyor; amaç erken tespit, yönlendirme ve çocukların eğitimine destek.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uludere'de okullarda işitme taraması: erken müdahale ve eğitim desteği hedefleniyor

Uludere'de okullarda tarama başlatıldı:

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, öğrencilerin işitme sağlığını korumak ve muhtemel işitme kayıplarını erken dönemde saptamak amacıyla okullarda kapsamlı bir tarama çalışması başlatıldı. Çalışma, eğitim çağındaki çocukların gelişim süreçlerine müdahale edilebilmesi için planlandı.

Taramanın amacı ve uygulama:

Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen taramalarda öğrencilerin işitme durumları değerlendiriliyor. Amaç, günlük yaşamda veya sınıf ortamında fark edilmeyen işitme sorunlarını erken aşamada tespit etmek ve gerektiğinde aileleri uygun değerlendirme ve yönlendirme süreçlerine dahil etmektir. Tarama sonuçlarında şüpheli vakalar tespit edildiğinde ileri değerlendirme yönlendirmeleri yapılarak erken tanı sürecine katkı sağlanması hedefleniyor.

İşitme sağlığı ve eğitim arasındaki ilişki:

İşitme sağlığı, çocukların konuşma becerilerinin gelişmesi, dersleri takip edebilmesi, çevresiyle iletişim kurması ve sosyal ilişkilerinin sağlıklı ilerlemesi için kritik öneme sahip. Bu nedenle okul çağında yapılan sağlık taramaları, hem eğitimde fırsat eşitliğini destekliyor hem de gelişimsel ihtiyaçların zamanında karşılanmasına imkan tanıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yürütülen çalışmayı Sağlıklı Bir Gelecek İçin Okullarımızdayız ve Her çocuk duymayı, her çocuk öğrenmeyi hak eder! mesajlarıyla duyurdu. Çalışma, ailelerde ve eğitimcilerde işitme sağlığı farkındalığını artırmayı ve öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesini amaçlıyor.

Tarama faaliyetleri; okullar, sağlık ekipleri ve aileler arasında koordinasyon sağlayarak olası işitme sorunlarının erken müdahalesine zemin hazırlamayı ve çocukların eğitim sürecinde karşılaşabilecekleri güçlüklerin azaltılmasını hedeflemektedir.

ULUDERE İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN İŞİTME SAĞLIĞINI KORUMAK VE MUHTEMEL İŞİTME KAYIPLARINI ERKEN...

ULUDERE İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN İŞİTME SAĞLIĞINI KORUMAK VE MUHTEMEL İŞİTME KAYIPLARINI ERKEN DÖNEMDE TESPİT ETMEK AMACIYLA OKULLARDA TARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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