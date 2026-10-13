Osmangazi'de cumhuriyet coşkusu sanat, spor ve doğada bir arada kutlanacak

Osmangazi'de cumhuriyet günleri şehir çapında organize ediliyor

Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yılını kentin dört bir yanına yayılan ücretsiz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Ekim’de başlayıp 29 Ekim’e kadar sürecek program, kültür, sanat, spor ve doğayı bir arada sunarak her yaştan vatandaşa hitap ediyor. Etkinlik takvimi; sergiler, doğa yürüyüşleri, çocuk atölyeleri, film gösterimleri, spor organizasyonları ve 28 Ekim akşamı Osmangazi Meydanı’nda düzenlenecek Göksel konserinden oluşuyor.

Sergi: cumhuriyetin tarihi mirası:

Program, 23 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde açılacak "Cumhuriyet ve Atatürk" sergisiyle başlayacak. Doğan Nadi Gürelman koleksiyonundan derlenen eserler, Cumhuriyet’in kuruluş ruhunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı mirası ziyaretçilerle buluşturacak. Sergide yer alan çalışmalar, tarih ve sanat ilişkisini gün ışığına çıkararak 30 Kasım’a kadar sanatseverlerin erişimine açık olacak.

Doğa ve çocuk etkinlikleri:

Doğaseverler 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek "Doğanın İçinde, Cumhuriyetin İzinde" yürüyüşünde Uludağ’ın doğal ortamında buluşacak. Etkinlik saat 11.00’de Çobankaya’dan başlayıp saat 15.00’te Taşkonak Tesisleri’nde sona erecek. Çocuklara yönelik programda ise "Minik Kalplerde Büyük Cumhuriyet" gelişim atölyeleri ön plana çıkıyor; 26 Ekim Pazartesi 14.30-16.30 arasında Emek Kütüphanesi’nde 7-12 yaş grubuna, 27 Ekim Salı 10.00-11.00 arasında Hüdavendigar Yetenek Evi’nde ise 3-6 yaş grubuna özel atölyeler gerçekleştirilecek. Atölyelerde paylaşma, yardımlaşma, birlikte yaşama ve doğa sevgisi gibi Cumhuriyet değerleri eğitsel içeriklerle aktarılacak.

Kültür, film ve spor programı:

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 26 Ekim Pazartesi saat 20.00’de Demirtaş Kültür Merkezinde "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi gösterilecek. Film, Cumhuriyet’in ilk yıllarında sanat dünyasında yaşanan heyecanı ve Özsoy Operası’nın sahnelenme sürecini beyazperdeye taşıyarak izleyicileri dönemin kültürel dönüşümüne götürecek. Spor tutkunları ise 29 Ekim Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasında Dikkaldırım Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek 3x3 Basketbol Turnuvasında buluşacak; turnuva bayram coşkusunu sahaya taşıyacak.

Bayram gecesi: Göksel konseri ve katılım bilgileri:

Kutlamaların en coşkulu buluşması, 28 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da Osmangazi Meydanı’nda yapılacak Göksel konseri olacak. Binlerce Bursalının bir araya gelmesi beklenen konserde sanatçının sevilen eserleri hep birlikte seslendirilecek. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, etkinliklere davetini şu sözlerle iletti: "Cumhuriyetimizin 103. yılını çocuklarımızla, gençlerimizle ve tüm hemşehrilerimizle yan yana kutlamak için hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklere ve 28 Ekim akşamı Göksel konserinde Osmangazi Meydanı’na davet ediyorum"

Belediye yetkilileri tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunu vurguluyor ve "Minik Kalplerde Büyük Cumhuriyet" atölyeleri, "Doğanın İçinde, Cumhuriyetin İzinde" yürüyüşü ile "3x3 Basketbol Turnuvası"na katılmak isteyenlerin belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden kayıt yaptırabileceğini belirtiyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ KENTİN DÖRT BİR YANINA YAYILACAK BİRBİRİNDEN ÖZEL ÜCRETSİZ ETKİNLİKLERLE KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR. SERGİDEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE, ÇOCUK ATÖLYELERİNDEN FİLM GÖSTERİLERİNE KADAR HER YAŞTAN VATANDAŞA HİTAP EDEN PROGRAM, 28 EKİM AKŞAMI SEVİLEN SANATÇI GÖKSEL’İN OSMANGAZİ MEYDANI’NDA VERECEĞİ KONSERLE TAÇLANACAK.