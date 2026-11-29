Düzce'de projeler sahada takip ediliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kent genelinde eş zamanlı yürütülen yatırımları hafta sonu mesaisinde yerinde inceledi. Ziyaretlerde, projelerin planlandığı şekilde ve aksaksız ilerlediğine dikkat çekildi. Başkan Özlü, çalışmaları yakından takip ettiklerini ve önümüzdeki dönemde tamamlanan projelerin kent yaşamına hızla katılacağını belirtti.

Cedidiye Kent Meydanı: şehrin merkezine yeni kimlik

Özlü'nün ilk durağı, Cedidiye Kent Meydanı oldu. Cami, çarşı ve meydan konseptiyle yeniden düzenlenen alanda yürütülen çalışmalar incelendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre projenin büyük bölümündeki imalatlar tamamlanmış durumda ve meydan, önümüzdeki haftalarda açılmaya hazır hale getirilecek. Projenin, kentin merkezine yeni bir kimlik kazandırması hedefleniyor.

19 Mayıs Spor Kampüsü: gençlere altyapı yatırımı

Kiremitocğı Mahallesi'nde inşa edilen 19 Mayıs Spor Kampüsü ziyareti sırasında saha çalışmaları yerinde görüldü. Projede futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yanı sıra 5+1 spor salonu yer alıyor. Özlü, gençlerin tesisleri beğeneceğini ifade ederek, kampüsün tamamlanmasıyla Düzce spor altyapısına önemli bir katkı sağlanacağını vurguladı.

Anıt Eser ve sanayi sitesi: ilerleme raporu

Başkan Özlü, Türkiye'nin 81 ilinden getirilen taşlarla inşa edilen Anıt Eser alanında da incelemelerde bulundu. Zemin ve birinci kat çalışmalarının büyük bölümü bitirilmiş olup, yakın zamanda çatı aşamasına geçilmesi planlanıyor. Özlü, Anıt Eser'in 2027 yılında hizmete açılacağını ve Düzce'nin yeni simge eserlerinden biri olacağını söyledi.

Mesai ziyaretinin son bölümünde ise BELTAŞ Sanayi Sitesi'nin 2. ve 3. etap çalışmalarını değerlendiren Özlü, projede yol ve çevre düzenleme çalışmalarına geçildiğini aktardı. Sanayi Sitesi toplamda 162 dükkandan oluşuyor. Özlü, 'Burada çok yoğun bir çalışma var. Bir yandan dükkanlardaki imalat sürerken diğer yandan çevre ve yol düzenleme çalışmalarına başladık. Burayı da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Başkan Özlü, şehir genelinde eş zamanlı yürütülen projelerin planlı ve sorunsuz ilerlediğini belirterek, hayata geçirilen yatırımların Düzce'nin hizmet kapasitesini ve yaşam kalitesini yükselteceğini kaydetti.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, KENT GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK DEVAM EDEN PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ. ÖZLÜ, PROJELERİN SORUNSUZ VE HIZLA İLERLEDİĞİNİ BELİRTTİ.