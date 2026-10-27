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Oto tamircisinde kavga tüfekli çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6127. Sokak'ta bir oto tamircisinde çıkan kavgada tüfekle ateş açıldı; 1'i ağır 3 kişi yaralandı, şüpheliler kaçtı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Oto tamircisinde kavga tüfekli çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 3 yaralı

Kayseri'de oto tamircisinde silahlı kavga

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6127. Sokak'ta bulunan bir oto tamircisinde çıkan tartışma, kimliği belirlenemeyen bir grup ile dükkan sahibi B.D. arasında büyüyerek silahla müdahaleye dönüştü. Olayda yanlarında bulunan tüfekle ateş açıldığı, iş yerindeki ve çevredeki kişilerin hedef alındığı bildirildi.

Yaralananlar ve sağlık müdahalesi:

Çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu iş yeri sahibi B.D., İ.K. ve karşı dükkanın sahibi D.Ü. yaralandı. Yaralılardan 1'i ağır 3 kişi olarak kaydedildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olay sonrasında saldırganların B.D.'yi darp ettikleri, daha sonra bölgeden kaçtıkları aktarıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı ve delil topladı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı; olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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Kayseri'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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