Otobüs durağından çıkan aileye çarpma: Menderes'te iki ölü, iki yaralı

Menderes'te panelvanın çarptığı ailede iki kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde, bir panelvanın otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan dört kişiye çarpması sonucu aynı aileden iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Kaza dün gece saatlerinde Çakaltepe Mahallesi girişinde meydana geldi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Henüz plakası öğrenilemeyen panelvan, sürücü M.A. (56) yönetimindeyken, otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan grup ile çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yayalardan Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazazedelerin yakın çevresine ve olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahaleler kayda geçti.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Çiftin yaralanan oğlu Mehmet Ali Altun (30) ile 7 yaşındaki torunları Emir Altun, acil sağlık ekipleri tarafından önce Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerin ardından yaralılar, duruma göre İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası panelvan sürücüsü M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; jandarma ekipleri kazanın oluş şekli ve olası kusur unsurlarını araştırıyor.

Yaşanan trafik kazası, otobüs duraklarında ve yaya geçişlerinde dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, soruşturmanın ardından olayla ilgili net bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan aileye panelvan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı