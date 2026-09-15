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Otobüs yolculuğunda çantadan çıkan 810 gram skunk, şüpheli tutuklandı

Bolu TEM Otoyolu'nda 9 Eylül 2026'da İstanbul-Ankara yolcu otobüsünde çantadan 810 gram skunk ile 1 gram kokain ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otobüs yolculuğunda çantadan çıkan 810 gram skunk, şüpheli tutuklandı

Otobüs aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Eylül 2026'da İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen denetimde, şüphelinin çantasında 810 gram skunk (kubar esrar) ve 1 gram kokain bulundu.

operasyon ayrıntıları:

Uygulama TEM Otoyolu üzerinde gerçekleştirildi. Ekipler, ele geçirilen maddelere el koydu ve şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular olay yerinde kayıt altına alındı.

yasal süreç:

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

TEM OTOYOLU’NDA BİR YOLCU OTOBÜSÜNDE YAPILAN ARAMADA, ŞÜPHELİNİN ÇANTASINDA 810 GRAM SKUNK VE 1...

TEM OTOYOLU’NDA BİR YOLCU OTOBÜSÜNDE YAPILAN ARAMADA, ŞÜPHELİNİN ÇANTASINDA 810 GRAM SKUNK VE 1 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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