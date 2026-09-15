Otobüs yolculuğunda çantadan çıkan 810 gram skunk, şüpheli tutuklandı

Otobüs aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Eylül 2026'da İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen denetimde, şüphelinin çantasında 810 gram skunk (kubar esrar) ve 1 gram kokain bulundu.

operasyon ayrıntıları:

Uygulama TEM Otoyolu üzerinde gerçekleştirildi. Ekipler, ele geçirilen maddelere el koydu ve şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular olay yerinde kayıt altına alındı.

yasal süreç:

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

TEM OTOYOLU’NDA BİR YOLCU OTOBÜSÜNDE YAPILAN ARAMADA, ŞÜPHELİNİN ÇANTASINDA 810 GRAM SKUNK VE 1 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.