Otobüsle otomobilin çarpışması manavgat'ta yol trafiğini aksattı

Manavgat'ta kaza: midibüs ile otomobil çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada bir otel servis midibüsü ile otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde gerçekleşti ve araçlardan biri hurdaya döndü.

Kaza ve kurtarma çalışmaları:

Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 07 C 74687 plakalı otel servis midibüsü ile karşı yönden gelen Umut Efe K. yönetimindeki 07 CJN 811 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil geldiği yöne geri döndü ve sürücü araç içinde sıkıştı.

Sürücü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerindeki müdahaleyi 112 sağlık ekipleri yaptı; sürücü daha sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

Trafik düzenlemesi ve yol temizliği:

Kazanın ardından araçların yol ortasında kalması nedeniyle Acısu Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma trafik ekipleri gelerek çevre güvenliğini sağladı ve araçlar arasında tek şeritten kontrollü geçiş sağlandı.

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ise araçlardan akan yağ nedeniyle kayganlaşan yolda temizlik ve kumlama çalışması gerçekleştirdi. Araçların kaldırılması ve yol temizliği tamamlandıktan sonra trafik akışı normale döndü.

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