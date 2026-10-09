Otobüste oyuncak sanılan köpeği sahiplendi: Karamel artık onunla

Olay anı:

Antalya'da Kundu-Otogar hattında seferini tamamlayan halk otobüsü şoförü Necati Gürlevik, aracın içinde yolcuların unutmuş olabileceği eşya kontrolünü yaparken koltukta gördüğü şeyi ilk anda oyuncak sandı. Yakından baktığında bunun canlı bir köpek, Toy Poodle (Kaniş) cinsi olduğunu fark eden Gürlevik, şaşkınlığını cep telefonuyla kaydetti.

Gürlevik, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken hem durumu esprili bir dille anlattı hem de köpeği unutan yolcuya seslendi: "Gelme vermem". O anları kaydeden sürücünün paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Rutin unutulan eşyalar ve şaşırtan olay:

Şehir içi toplu taşımada yolcular sıklıkla kulaklık, oyuncak, çanta, cüzdan, kredi ve kimlik kartı, gözlük, cep telefonu, para, valiz, şemsiye veya giysi gibi eşyalarını unutabiliyor. Ancak bu kez koltukta karşılaştığı nesnenin bir evcil hayvan olması şoförü hayrete düşürdü. Gürlevik, "İlk gördüğümde oyuncak sandım, kımıldamıyordu" diyerek o anın şaşkınlığını aktardı.

Veteriner kontrolü ve sahiplendirme:

Görüntüleri paylaşan ve köpeği alan Gürlevik, hayvanı veterinere götürerek çip araştırması yaptırdı. Yapılan kontrolde köpeğin çipinin olmadığı tespit edildi. Bu nedenle Gürlevik, köpeğe Karamel adını verdi, aşılarını yaptırdı ve çipini taktırdı. Gürlevik, köpeğin sahibiyle iletişime geçilememesi üzerine sahiplendiğini belirtti: "Ben de sahiplendim, veterinere götürdüm. Herhangi bir çip olmadığı için çipini dağıttırdım. Aşılarını sağlık kontrollerini gözden geçirttim. İsmini şu an Karamel olarak düşündüm."

Gürlevik, otobüste unutulan eşyalara ilişkin kayıtların kamera sistemiyle tutulduğunu vurgulayarak, yolcuların değerli eşyalarının genellikle teslim edildiğini söyledi. Ancak bu örnekte köpeğin unutulmuş olmasının farklı yorumları olabileceğini belirtti; otogarda inen yolcuların aceleyle ayrıldığını, sahibinin muhtemelen orada indiğini düşündüğünü aktardı.

Videoyu paylaştıktan sonra sahibinin kendileriyle iletişime geçmediğini söyleyen Gürlevik, olaya dair son sözünü "Bundan sonra biz beraber yaşayacağız. Artık biz Karamel ile beraber yaşayacağız, kızımızla" şeklinde ifade etti.

NECATİ GÜRLEVİK