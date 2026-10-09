Aydın’da Didim ve Efeler operasyonunda 10’ar yıl hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı

Operasyon ve yakalama:

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Didim ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışmalar yürüttü. Çalışmalar kapsamında Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde B.Ö.Ö. (35), Efeler ilçesinde ise Ş.K. (32) isimli şahıslar yakalandı.

Her iki şahıs hakkında bulunan yakalama kararları, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası içeriyordu. Yakalamalar jandarma ekiplerinin saha çalışmaları sonucu gerçekleşti.

İşlemler ve teslim:

Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki kimlik tespit ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedüre uygun şekilde cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri jandarma tarafından sürdürüldü.

AYDIN’IN DİDİM VE EFELER İLÇELERİNDE DÜZENLENEN ÇALIŞMALARDA, UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDAN 10’AR YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.