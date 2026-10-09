Zonguldak'ta ruhsatsız maden denetimlerinde rüşvet şüphesi: baskın anları kayda geçti

Zonguldak'ta operasyon görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet alma ve rüşvet verme soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde emniyet araçlarının konvoy halinde hareketi ve ekiplerin belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı baskınları yer aldı.

baskın anlarında kaydedilenler:

Kamera kayıtlarında ekiplerin adreslere ani girişleri, şüphelilerin gözaltına alınması ve adreslerde yapılan aramaların ayrıntıları görülüyor. Aramalar sırasında tabanca ve mermiler ile hukuki süreçte delil niteliği taşıyabilecek materyallerin ele geçirildiği görüntülere yansıdı.

soruşturmanın kapsamı ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında, bazı orman personelinin ruhsatsız kömür ocaklarına yönelik denetimlerde usulsüz işlem yaptığı ve rüşvet aldığı; mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı halde tutanaklara işlendiği iddia edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında 2 orman muhafaza memuru olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ruhsatsız ocak sahipleri M.O. (37), M.M. (49), K.B. (62) ile ruhsatsız ocak işletmecisi E.A. (41) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntülerin paylaşılması, soruşturmanın seyrine ve kamuoyundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırırken, ele geçirilen malzemeler ve kayıtlar soruşturmanın delil havuzunda önemli bir yere sahip olacak.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) ŞUBESİ EKİPLERİNİN EŞ ZAMANLI BASKINLARLA ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDIĞI OPERASYON SIRASINDA YAPILAN ARAMALARDA SİLAH VE MERMİLER DE ELE GEÇİRİLDİ.