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Otogarda husumet kanlı bitti: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otogar yakınında husumet nedeniyle yaşanan araç çarpması ve silahlı saldırıda iki kişi yaralandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:21

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otogarda husumet kanlı bitti: 2 yaralı

Olayın gelişimi:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Otogarı'nın arkasındaki park alanında iki taraf arasında daha önceden bulunan husumet yine şiddete dönüştü. Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki otomobil otogar girişinde karşılaştığı husumetlisi M.E.'nin üzerine sürüldü ve M.E. çarpma sonucu yaralandı.

Olayın ardından M.E., üzerinde bulunan silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu sürücü A.T. vücudunun üç ayrı yerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların durumu:

Sedyeyle taşınan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilin çarpması sonucu kalçasından yaralanan M.E., acil servisteki ilk müdahalesinin ardından daha kapsamlı tedavi için Konya'ya sevk edildi.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma:

Olay yeri inceleme ekipleri yapılan çalışmada çok sayıda boş kovan tespit etti. İnceleme sırasında kurşunlardan bazılarının otomobile isabet ettiği belirlendi. Yaşanan çarpma esnasında park alanında bulunan başka bir otomobilin de hasar gördüğü kaydedildi.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını ve görgü tanıklarının beyanlarını inceleyerek olayın seyrine ilişkin tahkikatı sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmaları devam ediyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN HUSUMET BULUNAN TARAFLARDAN BİRİ OTOMOBİLİYLE...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN HUSUMET BULUNAN TARAFLARDAN BİRİ OTOMOBİLİYLE HUSUMETLİSİNE ÇARPARKEN, DİĞER KİŞİ SİLAHLA ATEŞ AÇTI. OLAYDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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