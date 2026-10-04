Otopsi videosunu gizledikleri iddia edilen üç adli tıp görevlisi hakkında iddianame

İddianame hazırlandı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’da Beykoz’daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, otopsi işlemine ait görüntü kayıtlarının varlığına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığına gerçeğe aykırı bilgi verildiği iddiasıyla üç Adli Tıp Kurumu görevlisi hakkında iddianame düzenlendi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, zabıt katibi Çağdaş Köse ve fotoğrafhane görevlisi Samet Çalışkan hakkında “Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan kamu davası açılması talep edildi.

Soruşturma sürecinin kronolojisi:

Soruşturma kapsamında otopsi kayıtlarının araştırılması için ilk müzekkere 24 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kurumun 12 Mart 2026 tarihli cevabında otopsi fotoğraflarının bulunduğu bildirildi.

Başsavcılığın 1 Haziran 2026’de yeniden gönderdiği müzekkereye 5 Haziran 2026 tarihli cevapta otopsi fotoğraflarının CD ile iletildiği yazıldı. 14 Temmuz 2026 tarihinde yapılan ek yazışmada gönderilen CD içinde 145 fotoğraf tespit edildi ve video kaydının varlığının araştırılması istendi.

Adli Tıp’ın 16 Temmuz 2026 tarihli yazısında ise otopsi işlemine ilişkin video kaydının bulunmadığı bildirildi; ancak soruşturma sırasında 18 Ağustos 2026 tarihinde alınan fethi kabir kararı ve 19 Ağustos 2026’de yapılan fethi kabir işleminin ardından Kurumun 18 Ağustos 2026 tarihli yazısında video kayıtlarının bulunduğu, kayıtların flash bellek ve CD’ye aktarılarak Başsavcılığa gönderildiği ifade edildi.

Şüphelilerin beyanları ve idari işlem:

İddianamede Yer alan ifadelere göre, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Samet Çalışkan 145 adet fotoğrafı teslim ettiğini beyan etti. Çağdaş Köse ise video kaydı bulunmadığı yönünde cevap verdiğini, İsmail Çoban ise video kaydı olmadığı yönündeki müzekkereyi onayladığına ilişkin beyanlarda bulundu.

Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen idari soruşturmaya ilişkin belgeler de dosyaya gönderildi; Kurumun 16 Eylül 2026 tarihli yazısıyla şüpheliler hakkında idari soruşturma yürütüldüğü ve kınama cezası ile sonuçlandığı belirtildi.

İddianamede, Kurum yazışmaları, şüpheli beyanları ve 18 Ağustos 2026 tarihli kurum yazısının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şüphelilerin video kaydı bulunmasına rağmen Başsavcılığa gerçeğe aykırı cevap verdikleri kanaatine ulaşıldığı vurgulandı.

Savcılık, şüphelilerin eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 204/2 maddesinde düzenlenen "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçunu oluşturduğu ve bu suç kapsamında haklarında kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu değerlendirmesini bildirdi.

İddianamede, Çağdaş Köse, İsmail Çoban ve Samet Çalışkan hakkında TCK 204/2 uyarınca 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dosya, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi; dava sürecinde deliller, Kurum yazışmaları ve şüpheli beyanları mahkemece değerlendirilecek.

Ahmet Denizolgun’un otopsi görüntülerine ilişkin 3 kamu görevlisi hakkında iddianame: 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemi