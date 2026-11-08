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Son kullanma tarihi geçmiş kahveler rafta bulununca işletmeye idari işlem uygulandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, satış için rafta bulunan son kullanma tarihi geçmiş ve tarih bilgisi olmayan kahveleri tespit ederek tutanakla imha etti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:11

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Son kullanma tarihi geçmiş kahveler rafta bulununca işletmeye idari işlem uygulandı

Son kullanma tarihleri kontrolünde ihlal tespit edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, zabıta ekipleri bir gıda toptancısının raflarında satışa sunulmuş ürünleri inceledi. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve üzerinde tarih bilgisi bulunmayan kahveler tespit edildi.

Bulunan ürünlere ilişkin işlem:

Tespit edilen kahveler hakkında zabıta tarafından detaylı inceleme yapıldı. Ürünler tutanak altına alınarak, mevzuat gereğince uygun şekilde el konuldu ve imha edildi. İş yeri hakkında gerekli idari yaptırım uygulandı.

Denetimin amacı ve sonuçları:

Gerçekleştirilen denetimlerin hedefi, vatandaşların tüketimine sunulan gıda güvenliğini sağlamak ve mevzuata aykırı uygulamaları önlemektir. Kırıkhan'daki müdahalede, raflarda satılması muhtemel riskli ürünlerin erkenden tespit edilip kaldırılması amaçlandı ve ilgili işletmeye idari işlem uygulandı.

Vatandaşların satın aldıkları ürünlerin ambalajındaki tarih bilgilerini kontrol etmeleri ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri yetkili birimler tarafından tavsiye edilmektedir.

ÜRÜNLER TUTANAK ALTINA ALINARAK İMHA EDİLDİ

ÜRÜNLER TUTANAK ALTINA ALINARAK İMHA EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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