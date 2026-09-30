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Simav'da jandarmanın modern hizmet binası hizmete girdi

Kütahya Valisi Musa Işın ve il protokolünün katıldığı törenle Simav İlçe Jandarma Komutanlığı'nın üç katlı, 1.712 metrekarelik yeni hizmet binası açıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Simav'da jandarmanın modern hizmet binası hizmete girdi

Simav'da jandarmanın modern hizmet binası hizmete girdi

Simav İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yeni hizmet binası, Kütahya Valisi Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış, ilçede güvenlik ve hizmet altyapısına yapılan önemli bir katkı olarak değerlendirildi.

binanın özellikleri:

Yaklaşık 7 dönümlük arsa üzerine inşa edilen yeni hizmet binası; bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Binanın kapalı alanı 1.712 metrekare olarak kaydedildi. Proje kapsamında kapalı ve açık garaj alanları ile çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı.

valinin değerlendirmesi ve mesajı:

Törende konuşan Vali Musa Işın, jandarma ve polis teşkilatlarının vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında üstlendiği görevin önemine dikkat çekti. Işın, 'Jandarmamızın ve polisimizin olduğu yerde vatandaşımız kendisini güvende hisseder. Bu binanın da kapısından giren herkes için güven veren bir yer olmasını diliyorum' sözleriyle yeni hizmet binasının topluma sağlayacağı katkıya vurgu yaptı.

Vali Işın, Simav’ın her türlü hizmete layık önemli bir ilçe olduğunu belirterek binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti ve yeni tesisin Simav, vatandaşlar ile jandarma teşkilatı için hayırlı olmasını diledi.

tören ve katılımcılar:

Açılış töreni, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle sona erdi. Törene Kütahya Valisi Musa Işının yanı sıra milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun ile il ve ilçe protokolü katıldı.

Yeni hizmet binası, jandarmanın idari ve lojistik ihtiyaçlarını daha düzenli karşılayacak altyapı sunuyor. Bu düzenlemelerin personelin çalışma koşullarını iyileştirmesi, vatandaş işlemlerini hızlandırması ve bölgesel güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırması bekleniyor.

SİMAV İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI’NIN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

SİMAV İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI’NIN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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