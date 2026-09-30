Özdilek üretimini dijitalize eden 120 milyon dolarlık üretim kompleksi hizmete girdi

kompleks bugün hizmete açıldı:

Özdilek Holding, kuruluşunun 55. yılı kapsamında Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Nilüfer Badırga'da inşa edilen Özdilek Üretim Kompleksini törenle hizmete açtı. Tesis, 90 bin metrekare arsa üzerinde, 60 bin metrekare inşaat oturumu ve 106 bin metrekare kapalı alan olarak tasarlandı ve modern, entegre üretim altyapısıyla faaliyet gösterecek.

tesisin yatırım ve teknik özellikleri:

Kompleks, toplam 120 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçirildi; yatırım tutarının yaklaşık 60 milyon doları makineler, kalan 60 milyon doları ise yapı için kullanıldı. Tesisin yıllık tasarlanmış üretim kapasitesi 6 bin 600 ton seviyesinde olup, farklı ürün talepleri doğrultusunda kapasitenin daha da artırılabilmesi öngörülüyor.

Tesis üç ana bölümden oluşuyor: dokuma, boyahane ve konfeksiyon. Havlu ve bornoz üretimi adına tüm ihtiyaçlar yeni komplekste karşılanırken, boya, baskı ve iplik üretimine yönelik faaliyetler Bursa İnegöl OSB'deki mevcut tesislerde devam edecek.

istihdam ve üretkenlik hedefleri:

Açılışta konuşan Emir Murat Özdilek, şu an tesiste 650 kişiye istihdam sağlandığını, ilerleyen dönemlerde bu sayının bin 50 kişiye kadar ulaşabileceğini belirtti. Yeni üretim altyapısının yalnızca kapasiteyi artırmadığını, aynı zamanda üretim hızını yaklaşık %35 yükselterek üretim maliyetlerine toplamda yaklaşık %15 seviyesinde olumlu etki edeceğinin altı çizildi.

çalışanlara sunulan sosyal imkânlar ve enerji verimliliği:

Kompleks, modern ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleriyle sağlıklı çalışma koşulları sağlarken, çalışanların kullanımına yönelik 240 kişilik çok amaçlı salon, çeşitli kapasitelerde toplantı odaları, 170 metrekarelik, 20 kişi kapasiteli sağlıklı yaşam ve spor alanı ile kreş imkânları sunuyor. Kreş 200 metrekare kapalı alan ve 80 metrekare oyun bahçesi içeriyor; kreşte 2 öğretmen ve 1 çocuk bakıcısı görev yapıyor ve 20 çocuk kapasitesi bulunuyor.

Sürdürülebilirlik odağında, tesisin çatısına kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yılda 8.877.600 kWh elektrik üretilmesi hedefleniyor. GES devreye alındığında kompleksin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %50'sinin, Özdilek Holding'in toplam elektrik ihtiyacının ise yaklaşık %6'sının yenilenebilir kaynaktan karşılanması planlanıyor.

Özdilek Holding, 55 yıllık üretim birikimini dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirlik ekseninde geleceğe taşımayı amaçladığını bildirirken, yeni tesisin hem ulusal hem uluslararası pazarlarda şirketin rekabet gücünü artıracağı vurgulandı.

Açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba gibi protokol üyeleri ile Özdilek üst yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖZDİLEK HOLDİNG, 55. YILINDA BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDEKİ ÖZDİLEK ÜRETİM KOMPLEKSİ'Nİ TÖRENLE HİZMETE AÇTI. 120 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN VE 106 BİN METREKARE KAPALI ALANA SAHİP OLAN KOMPLEKS; İLERİ TEKNOLOJİ, DİJİTALLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAĞINDA TASARLANAN ENTEGRE ÜRETİM YAPISIYLA ÖZDİLEK'İN ÜRETİM GÜCÜNÜ GELECEĞE TAŞIYACAK.