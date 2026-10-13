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Özel: mağdur milyonlar için soygun listesini ve sorumluları açıklayın

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalında mağdur olan milyonlar için soygun listesinin ve sorumluların bir an evvel açıklanması çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Özel: mağdur milyonlar için soygun listesini ve sorumluları açıklayın

Özgür Özel, TBMM grup toplantısında konuştu:

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda fon skandalı ve dış politika başta olmak üzere çok sayıda başlığı değerlendirdi. Özel, konuşmasında sistemde parası kalan vatandaşların yaşadığı mağduriyeti öne çıkararak iktidara açık çağrılarda bulundu.

fon mağdurları ve sorumluluk iddiaları:

Özel, fon meselesine ilişkin değerlendirmesinde, "Sistemde parası kalan her bir vatandaşımız mağdurdur" diyerek mağduriyetin boyutuna dikkat çekti. Özel, bazı vatandaşların ev parasını, ameliyat parasını, evladının okul taksidini bu sisteme kaptırdığını vurguladı.

Konuşmasında, fon vurgununu yönetenlerin arkasında iktidar bağlantıları olduğunu savunan Özel, 455 bin yatırımcının mağdur edildiğini, 2 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini, borsa mağdurlarının da dahil edilmesiyle etkilenen kişi sayısının 5 milyonu, ailelerle birlikte bunun 10-15 milyon aralığına ulaştığını söyledi.

Özel, sorumlular arasında adı geçen isimlere dikkat çekti; yönetim kadrolarında yer alanlara ilişkin ifadelerde bulundu ve şöyle dedi: "Erdoğan’ın atadıkları, Fon şirketlerinin yönetiminde büyükelçi ararsan var, Cumhurbaşkanı başdanışmanı var... Aklınıza gelebilecek yönetimdeki herkes AK Partili."

Özel ayrıca bazı isimlerin özellikle öne çıktığını belirterek örnek verdi: Fatma Betül Sayan Kaya ile başlayan ve son olarak tutuklanan bir Tarım Bakan Yardımcısı dahil birçok AK Partili ismin bu yapının içinde yer aldığını öne sürdü.

dış politika ve asker gönderme iddiaları:

Özel, gündemde yer alan Türk askerinin Yemen’e gönderilmesi iddialarına da tepki gösterdi. "Türk askerini Yemen’e göndermek, Türkiye’nin hesabı değildir" diyen Özel, bu adımın Türkiye'nin planı olmadığını ve bölgesel çıkarların etkisinde yorumlandı.

Konuşmasında, bu iddiaları Trump, İsrail ve Amerika çıkarlarına hizmet etmek şeklinde niteleyerek, TBMM'nin ve Anayasa'nın öngördüğü usullerin dışına çıkılamayacağını vurguladı: "Anayasanın 90 ve 92'nci maddelerini... ve yurt dışına asker göndermedeki Meclis yetkisini ihlal edemez." Özel, Türkiye'nin bu savaşın tarafı haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.

aile bakanı iddiaları ve toplumsal dayanışma:

Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile ilgili daha önce gündeme gelen iddiaların asılsız çıktığını hatırlattı. Kendisinin Mahinur Hanım hakkında sarf ettiği sözleri aktararak, yaşanan haysiyet kırıcı süreçlere dikkat çekti: "Ben kendim partinin Genel Başkanı olarak ‘Mahinur Hanım’ın babasının ellerinden öpüyorum’ dedim."

Özel, sahada uzun süre mağduriyet yaşayan ailelerin durumuna vurgu yaparak, kısa süreli karalamalarla gerçek mağduriyetlerin örtülemeyeceğini söyledi ve mağdurlara yönelik toplumsal dayanışmanın önemine işaret etti.

Konuşmanın sonunda Özel, mağdurların siyasi görüşüne bakmadıklarını belirterek iktidarı şu sözlerle uyardı: "Erdoğan, masasının üstündeki soyguncu listesini bir an önce açıklamalıdır. Bu paralar, soygunu yapanlardan alınmalıdır."

Özel, grup toplantısında mağdur vatandaşlardan bazılarını da salona davet ettiklerini kaydetti ve iktidarın tutumunu eleştirdi; adalet, liyakat ve sosyal sorumluluk çağrılarını yineledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel: &quot;Sistemde parası kalan her bir vatandaşımız mağdurdur&quot;

YENİ Parti Genel Başkanı Özel: "Sistemde parası kalan her bir vatandaşımız mağdurdur"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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