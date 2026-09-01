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Palamut bereketi Tekirdağ tezgahlarını canlandırdı

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle gece avına çıkan balıkçıların ağlarına takılan sezonun ilk palamutları sabah tezgâhlarda satışa çıktı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Palamut bereketi Tekirdağ tezgahlarını canlandırdı

Tekirdağ sahillerinde ilk av umutları

Av yasağının sona ermesinin ardından gece yarısı denize açılan teknelerden dönen balıkçılar, sezonun ilk palamutlarını sabahın ilk ışıklarıyla tezgâhlara taşıdı. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı tezgahlarında kısa sürede satışa sunulan palamutlar, hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Balıkçılar, ağlar ve fiyatlar:

Gece boyunca ağlarına bol miktarda palamut takıldığını söyleyen balıkçılar, avın erken saatlerde tezgâha indiğini belirtti. Süleymanpaşa tezgâhlarında palamutların tanesinin 100 ila 150 TL arasında alıcı bulması dikkat çekti. Balıkçı Bekir Erol konuyla ilgili, "Palamut kendini gösterdi, balıkçıların da yüzü gülüyor, vatandaşların da yüzü gülüyor. Palamudun bol olması herkesi sevindirdi. Palamudun bol olması herkesin yararına. Palamutla başladık, devam eder inşallah" ifadelerini kullandı.

Kooperatiften değerlendirme:

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise av yasağının sona ermesiyle denize açılanların ilk avdan palamutla dönmesinin sevindirici olduğunu vurguladı. Pehlivanoğlu, bazı teknelerin avlanmak için Karadeniz'e gittiğini, bazı teknelerin ise Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek palamudun bol olmasının hem balıkçılara hem de vatandaşlara olumlu yansıyacağını söyledi.

Sezonun ilk palamutlarının tezgâhlarda yerini almasıyla birlikte vatandaşlar uygun fiyatlı balamut umuduyla satış noktalarına yöneldi. Balıkçılar, palamut bereketinin sürmesi durumunda hem piyasada hareketlilik hem de yerel ekonomik canlanma bekliyor.

Sezonun ilk palamutları tezgaha geldi: Balıkçıların yüzü güldü

Sezonun ilk palamutları tezgaha geldi: Balıkçıların yüzü güldü

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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