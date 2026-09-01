Tüketicide sevinç: bazı elektronik ve motosikletlerde iade hakkı geri geldi

Danıştay kararı ve tüketiciye etkisi:

Danıştay, akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde tüketicinin vazgeçme hakkını ortadan kaldıran yönetmeliği iptal etti. Bu kararın sonucu olarak söz konusu ürünlerin iadesi mümkün hale geldi ve geri gönderimlerde kargo bedeli tüketiciye yansıtılmayacak.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuya ilişkin Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenledikleri basın toplantısında, çıkarılan düzenlemelerin hayatın gerçekleriyle uyumlu olmadığını ve yönetmeliğin sermaye yanlısı yazıldığını belirtti. Şahin, Danıştay’ın iptal kararıyla tüketicinin bazı temel haklarının geri geldiğini vurguladı.

Hangi ürünler kapsanıyor:

Mahmut Şahin’in açıklamasına göre karar, özellikle akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi elektronik ve motorlu taşıt ürünlerini kapsıyor. Bu ürünlerde internet veya uzaktan yapılan alışverişlerde tüketicinin cayma hakkının kullanılabileceği, iade süreçlerinde tüketicinin kargo ücretiyle yükümlü tutulmayacağı açıklandı.

Dava süreci ve hukuki gerekçe:

Davayı açan Tüketiciler Birliği ile avukat Kerim Bahadır Ertaş, yürütmenin durdurulması ve sonrasında yönetmelik hükümlerinin Danıştay tarafından iptali sürecini anlattı. Ertaş, düzenlemenin tüketicinin 6502 sayılı kanun kapsamındaki haklarını zedelediğini, özellikle 6502 sayılı Kanun’un 48. maddesi, bunun bağlı hükümleri olan 172. madde ve Anayasa’nın 124. maddesi gereğince tüketici lehine bazı hakların korunduğunu söyledi.

Ertaş sürecin önemini, sivil toplum kuruluşlarının tüketici hakları konusundaki müdahalesinin nasıl sonuç verdiğini göstermesi bakımından vurguladı. İlgili mercilerin, yürütmeyi durdurma kararının ardından bazı hükümlerde düzeltme yaptığı; ancak davada koruma altına alınan üç temel hükmün son kararla yönetmelikten tamamen çıkarıldığını belirtti.

Her iki konuşmacı da kararın tüketiciler açısından hayati önem taşıdığını, benzer düzenlemelere karşı sivil toplumun hak arama yollarını güçlendireceğini ifade etti. Kamuoyuna yönelik bu açıklama, tüketici hakları alanında yönetmeliklerin uygulanması ve denetlenmesi konusunda yeni bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Sonuç itibarıyla Danıştay kararı, tüketicinin vazgeçme hakkını yeniden güvence altına alırken, iade süreçlerinde oluşacak kargo giderlerinin tüketicilere yüklenmemesini de hükme bağlamış oldu.

Tüketiciye mutlu haber: O ürünlerde vazgeçme hakkı geri getirildi