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Palamut bolluğu 25 yıl sonra yeniden sofralara dönüşüyor

Kenan Balcı, denizlerde yeniden görülen palamut bolluğunun uygun fiyatının aile bütçesine katkı sağladığını ve çocuklar için düzenli tüketim çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Palamut bolluğu 25 yıl sonra yeniden sofralara dönüşüyor

Palamut bolluğu ve kentte yankıları

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu ve İstanbul’un yarım asırlık balıkçısı Kenan Balcı, denizlerde gözlenen palamut bolluğunun hem balıkçılara hem de tüketicilere fırsat sunduğunu söyledi. Balcı, palamutun uygun fiyatı nedeniyle aile bütçesine katkı sağladığını ve özellikle çocukların sağlıklı beslenmesi için sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Denizlerde tekrarlayan bereket:

Balcı, yaklaşık 25 yıl önce yaşanan benzer bir bolluğun bugün de tekrarlandığını belirtti. 'Denizlerde balık tükenecek diyorlardı. 25 sene sonra yine aynı bolluğu yaşıyoruz' diyen Balcı, ağların balıkla dolduğunu ve vatandaşların palamuta yoğun ilgi gösterdiğini aktardı. Bugün palamut fiyatlarının 80-100 lira aralığında olduğunu söyledi.

Besin değeri ve sunum önerileri:

Balcı, palamutun doyurucu bir balık olduğunu ve ailelerde sıkça tercih edildiğini belirtti; 'Bazı ailelerde dört kişi bir palamuttan doyuyor. Çok sevenler üç kişi, daha çok sevenler ise iki kişiye bir palamutla yetiyor' ifadelerini kullandı. Balığın dilim veya fileto olarak hazırlanabileceğini, sırt kısmındaki koyu etin ise palamutun en değerli bölgesi olarak öne çıktığını; bu bölgeyi 'palamutun çikolatası' diye nitelendirdi.

Eğitim ve sağlık açısından tavsiyeler:

Balcı, öğrencilerin beslenme çantalarına palamut eklenmesini tavsiye ederek, 'Lütfen öğrenci kardeşlerimizin beslenme çantasına palamut ilave edelim. Öğrencilerimizin zihni açılsın' çağrısında bulundu. Ayrıca haftada iki gün balık tüketilmesinin önemini vurguladı ve balığın katkı maddesi içermeyen, lezzetli ve besleyici bir seçenek olduğunu söyledi.

Balığın üreme potansiyeline de dikkat çeken Balcı, 'Bir palamut yaklaşık bir milyon, bir hamsi ise 100 bin adet yumurta yapıyor' bilgisini paylaşarak denizlerdeki canlılığın devamına işaret etti. Son olarak Balcı, palamut bolluğunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve tüketimin hem sağlığa hem de ekonomiye katkı sunacağını belirtti.

KENAN BALCI, PALAMUT BOLLUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK VATANDAŞLARA BALIK TÜKETME ÇAĞRISINDA BULUNDU.

KENAN BALCI, PALAMUT BOLLUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK VATANDAŞLARA BALIK TÜKETME ÇAĞRISINDA BULUNDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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