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Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı, hamsi de eşlik ediyor

Av yasağının sona ermesiyle büyük tekneler denize açıldı; Sakarya Adapazarı Katlı Pazar'da tezgahlar palamut ve hamsiyle doldu, fiyatlar düşüş gösteriyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:56

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı, hamsi de eşlik ediyor

Deniz sezonu açıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle büyük tekneler yeniden denize açıldı. Kıyıya bol miktarda balıkla dönen balıkçılar, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Katlı Pazar'da tezgahları palamut ve hamsiyle doldurdu. Sezonun ilk günlerinde gözlemlenen hareketlilik, esnafın yüzünü güldürdü.

Tezgahlardaki durum:

Oltacıların Ağustos ayının 15'i itibarıyla avcılığa başlaması ve büyük teknelerin de devreye girmesiyle pazar hareketlendi. Katlı Pazar'da balıkçılık yapan Ramazan İbiş, bu yıl denizlerde ciddi bir palamut bolluğu olduğunu belirterek ilk av günlerinde tezgahların dolup taştığını aktardı.

Fiyatlar ve türler:

İbiş'in verdiği bilgilere göre palamut fiyatları şu an 100 lira düzeyinde, büyük boy palamutlar ise 125 lira olarak satışa sunuluyor. Hamsi ise güncel olarak 250 lira'dan satılıyor; dün ise 350 lira seviyesindeydi. Balıkçıların çoğu miktar ve kalite açısından memnuniyetini ifade ediyor.

Esnaf, hem olta avcılığındaki hareketlilik hem de büyük teknelerin avları sayesinde tezgahlarda çeşitlilik ve miktar arttığını belirtiyor. Vatandaşların uygun fiyatlarla balığa erişiminin bu sezon kolaylaşacağına dair beklenti öne çıkıyor.

Gelecek beklentileri:

Satıcıların öngörüsüne göre palamutların boyu ilerleyen haftalarda büyüyecek; Eylül ayının ortalarına doğru palamutların yaklaşık 1 kilo civarına ulaşması bekleniyor. Eğer fiyatlar mevcut seviyelerde kalırsa, esnaf bu sezon halkın bol miktarda balık tüketebileceği görüşünde.

Sonuç olarak, av yasağının bitmesiyle başlayan sezon, hem tezgahları canlandırdı hem de tüketicilere daha fazla seçenek sundu. Balıkçıların ve pazar esnafının ifadeleri, bu yıl palamut açısından umutlu bir dönem geçirildiğini gösteriyor.

DENİZLERDE AV YASAĞININ SONA ERMESİYLE BİRLİKTE BÜYÜK TEKNELER VİRA BİSMİLLAH DİYEREK DENİZE...

DENİZLERDE AV YASAĞININ SONA ERMESİYLE BİRLİKTE BÜYÜK TEKNELER VİRA BİSMİLLAH DİYEREK DENİZE AÇILDI. KIYIYA BOL MİKTARDA BALIKLA DÖNEN BALIKÇILARIN TEZGAHLARI PALAMUT VE HAMSİYLE DOLARKEN, FİYATLARIN UYGUNLUĞU HEM ESNAFIN HEM DE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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