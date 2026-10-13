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Palandöken'de akşamın sakin dostluğu: iki tilkinin bakımı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda akşam çekilen görüntülerde iki tilki, biri diğerini yalayıp temizlerken, diğeri sakin şekilde bekleyerek yakınlık sergiledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 09:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken'de akşamın sakin dostluğu: iki tilkinin bakımı

Palandöken'de akşamın sakin dostluğu: iki tilkinin bakımı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda akşam saatlerinde kayda geçen görüntülerde, iki tilkinin birbirine yakın halleri doğaseverlerin ilgisini çekti. Kısa videoda hayvanların birbirlerine olan yakınlığı ve rahat tavırları öne çıktı.

görüntüde öne çıkan anlar:

Kayıtta bir tilkinin partnerini yalayarak temizlediği, diğer tilkinin ise sakin ve keyifli bir şekilde beklediği anlar belirgindi. Bu sahnelerde tilkilerin birbirlerine gösterdiği özen ve güven hissedilir şekilde izlenebiliyor; biri diğerini yaladı, diğeri ise huzurlu biçimde tepki verdi.

doğal davranış ve sosyal bağ:

Bu tür temizleme davranışları doğada hem hijyen hem de sosyal bağın güçlenmesine işaret ediyor. Videodaki samimi an, tilkilerin çiftleşme veya aile bağları çerçevesinde birbirlerine bakım sağladığını düşündürüyor; izleyenlerde doğaya dair merakın artmasına da katkı sağlıyor.

Kameralara yansıyan bu anlar, yaban hayatının gündelik ve beklenmedik samimiyetini gözler önüne sererken, bölgedeki doğa görüntülerinin ne denli ilgi çektiğini de gösterdi.

ERZURUM’DAKİ PALANDÖKEN DAĞI’NDA AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENEN İKİ TİLKİNİN BİRBİRİNE YAKIN...

ERZURUM’DAKİ PALANDÖKEN DAĞI’NDA AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENEN İKİ TİLKİNİN BİRBİRİNE YAKIN DAVRANIŞLARI İZLEYENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ. TİLKİLERDEN BİRİNİN DİĞERİNİ YALADIĞI, EŞİNİN İSE SAKİN ŞEKİLDE BEKLEDİĞİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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