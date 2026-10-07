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palandöken’de kavşakta çarpışan iki otomobilden biri sürücüsünün yaralanmasına yol açtı

Erzurum Palandöken'de 90. Sokak ile Yaren Sokak kavşakta iki otomobil çarpıştı; 68 FH 306 plakalı araç sürücüsü hafif yaralandı, sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:19

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

palandöken’de kavşakta çarpışan iki otomobilden biri sürücüsünün yaralanmasına yol açtı

palandöken’de kavşakta çarpışma

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı.

kaza yeri ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre kaza, 90. Sokak ile Yaren Sokak kavşağında gerçekleşti. Çarpışmaya karışan araçların plakaları 25 ABP 945 ve 68 FH 306 olarak bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle 68 FH 306 plakalı otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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