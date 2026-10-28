Dolar 49,8345 +0,11%
Euro 55,4352 +0,13%
Bist 11.160,01 +0,08%
Altın Gram 6.511,56 -0,26%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 111,13 +1,57%
--°

Palu’da yağışlar Teke deresini kabarttı, kıyıdaki kamelyalar zarar gördü

Elazığ'ın Palu ilçesinde sağanak sonrası Teke deresinin su seviyesi yükseldi; bazı bank ve kamelyalar akıntıyla sürüklendi, vatandaşlar uyardı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Palu’da yağışlar Teke deresini kabarttı, kıyıdaki kamelyalar zarar gördü

Teke deresinde su seviyesi hızla yükseldi:

Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Teke deresi coştu ve derenin su seviyesi kısa sürede yükseldi.

Derenin taşkınlaşmasıyla hem kıyıya yerleştirilen hem de yaz aylarında serinlemek amacıyla derenin içerisine konulan bazı bank ve kamelyalar akıntıyla sürüklenerek yer değiştirdi.

etkileri ve alanlardaki zararlar:

Coşan su kıyı düzenlemelerinde hasara neden oldu; sürüklenen bank ve kamelyalar bulunduğu alanlarda kullanılamaz hâle gelirken, yerel piknik ve dinlenme alanlarında aksamalara yol açtı.

vatandaşların çağrısı:

Mahalle sakinleri, piknik sezonunun sona ermesiyle birlikte hem kıyıdaki hem de suyun içine yerleştirilen bankların zamanında kaldırılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE TEKE DERESİ COŞARKEN BAZI KAMELYALAR...

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE TEKE DERESİ COŞARKEN BAZI KAMELYALAR SÜRÜKLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ordu'da 25 yıllık ulaşım sorunu asfaltla çözülüyor
images

Soma’da ana arter yenilendi: toz ve çamura veda
images

Soma’nın ana arterinde toz ve çamur sona eriyor: Adnan Menderes Caddesi 8 bin to...
images

MASSAD, Hazar'da sağlık erişimini kolaylaştıracak 112 istasyonu talep etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fatsa'da gece çarpışması: motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi, sürücü gözaltına alındı

Bulanık'ta 200 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

Ordu'da 25 yıllık ulaşım sorunu asfaltla çözülüyor

Kayseri valisi Çiçek cumhuriyet değerleriyle ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı