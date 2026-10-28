Palu’da yağışlar Teke deresini kabarttı, kıyıdaki kamelyalar zarar gördü

Teke deresinde su seviyesi hızla yükseldi:

Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Teke deresi coştu ve derenin su seviyesi kısa sürede yükseldi.

Derenin taşkınlaşmasıyla hem kıyıya yerleştirilen hem de yaz aylarında serinlemek amacıyla derenin içerisine konulan bazı bank ve kamelyalar akıntıyla sürüklenerek yer değiştirdi.

etkileri ve alanlardaki zararlar:

Coşan su kıyı düzenlemelerinde hasara neden oldu; sürüklenen bank ve kamelyalar bulunduğu alanlarda kullanılamaz hâle gelirken, yerel piknik ve dinlenme alanlarında aksamalara yol açtı.

vatandaşların çağrısı:

Mahalle sakinleri, piknik sezonunun sona ermesiyle birlikte hem kıyıdaki hem de suyun içine yerleştirilen bankların zamanında kaldırılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE TEKE DERESİ COŞARKEN BAZI KAMELYALAR SÜRÜKLENDİ