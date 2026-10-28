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Silopi'nin köylerinde metruk yapılara veda

Silopi'de Silopi Kaymakamlığı koordinasyonunda Özel İdaresi ekipleri Kavaközü ile Özgen köylerinde metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Silopi'nin köylerinde metruk yapılara veda

çalışmaların yürütülmesi:

Silopi Kaymakamlığı koordinasyonunda, Özel İdaresi ekipleri Kavaközü ve Özgen köylerinde metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler belirlenen alanlarda planlı biçimde çalışıyor ve her iki köyde de yıkımlar devam ediyor.

hedef ve beklenti:

Çalışmaların amacı, kullanılmayan ve terk edilmiş yapıların kaldırılmasıyla yerel yaşam alanlarının düzenlenmesine katkı sağlamak olarak ifade ediliyor. Kavaközü ve Özgen köylerindeki yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla metruk yapıların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ekipler belirlenen program doğrultusunda yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

ŞIRNAK&#039;IN SİLOPİ İLÇESİNDE METRUK BİNALARIN YIKIMI SÜRÜYOR.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE METRUK BİNALARIN YIKIMI SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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