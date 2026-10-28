Silopi'nin köylerinde metruk yapılara veda

çalışmaların yürütülmesi:

Silopi Kaymakamlığı koordinasyonunda, Özel İdaresi ekipleri Kavaközü ve Özgen köylerinde metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler belirlenen alanlarda planlı biçimde çalışıyor ve her iki köyde de yıkımlar devam ediyor.

hedef ve beklenti:

Çalışmaların amacı, kullanılmayan ve terk edilmiş yapıların kaldırılmasıyla yerel yaşam alanlarının düzenlenmesine katkı sağlamak olarak ifade ediliyor. Kavaközü ve Özgen köylerindeki yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla metruk yapıların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ekipler belirlenen program doğrultusunda yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE METRUK BİNALARIN YIKIMI SÜRÜYOR.