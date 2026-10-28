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Şaphane’de köy hizmetleri için üç yıllık tahminlerle 2027 planı masaya yatırıldı

Kaymakam Davut Boztaş başkanlığındaki mecliste 2027 çalışma programı ile 2028 ve 2029 tahmini bütçeleri ve 2026 ek bütçesi ele alındı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Berk Doğan

Şaphane’de köy hizmetleri için üç yıllık tahminlerle 2027 planı masaya yatırıldı

toplantı detayları:

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na birlik müdürü ve köy muhtarları katıldı.

bütçe ve çalışma programı:

Toplantıda öncelikle 2027 yılı çalışma programı ele alındı. Bunun yanı sıra 2027 yılı ile izleyen 2028 ve 2029 yıllarına ait tahmini bütçeler görüşüldü. Ayrıca 2026 yılı ek bütçesi gündeme alınarak değerlendirildi.

karar süreci:

Görüşmelerin ardından gündem maddeleri tartışılarak karara bağlandı.

ŞAPHANE’DE 2027 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ

ŞAPHANE’DE 2027 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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