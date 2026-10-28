Toroslar’ın ulaşımında kapsamlı güçlendirme çalışmaları sürüyor

Toroslar'da ulaşım altyapısı güçlendiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 2019 yılından bu yana Toroslar ilçesinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yapılan yatırımlar, hem mahalle içi yolların yenilenmesine hem de kırsal bağlantıların iyileştirilmesine odaklanıyor.

mahalle yollarında sıcak asfalt çalışmaları:

Büyükşehir ekipleri, 2019-2025 döneminin ardından 2026 yatırım programı kapsamında da sıcak asfalt uygulamalarına devam ediyor. Bu dönemde Arpaçsakarlar, Yeniköy, Gözne, Sağlık, Osmaniye, Zekiayan ve Tozkoparan mahalleleri ile Resul-Buluklu mahalle bağlantı yolunda sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, İsmet İnönü ile Akbelen bulvarları arasındaki güzergahta asfalt kaplama çalışması tamamlandı.

kırsal bağlantılar ve kaplama çalışmaları:

Kırsal kesimde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yürütülen sathi kaplama çalışmaları da sürdürüldü. Bu kapsamda Yüksekoluk Dere Yolu, Hangediği-Horozlu-Evcil-Kızılbağ-Karamehmet Gediği, Atlılar-Alanyalı grup yolu, Resul-Doruklu-Dalakderesi, Kayrakkeşli-Yüksekoluk bağlantı yolu, Tırtar-Arslanköy bağlantı yolu ve Arslanköy-Fındıkpınarı grup yolu gibi güzergâhlarda kaplama uygulamaları yapıldı.

katlı kavşak, menfez ve taş duvar uygulamaları:

Trafik akışını rahatlatmaya ve altyapının dayanıklılığını artırmaya yönelik projeler de hayata geçirildi. 2019'da Anıt Katlı Kavşağı hizmete açılırken, 2020'de Çandır Mahallesi'nde menfez çalışması tamamlandı. 2021 yılında ise Çelebili, Atlılar, Ayvagediği ve Fidanlık mahallelerinde taş duvar örme işleri gerçekleştirildi.

2026 yatırım programı ve hedefler:

2026 yılı yatırımları kapsamında Toroslar'da sıcak asfalt, sathi kaplama ve kaldırım imalatları planlandığı şekilde devam ediyor. Çalışmaların planlanmasında vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talep ve şikayetler dikkate alınıyor; yatırımlar ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor.

Belediye yetkilileri, yürütülen ulaşım ve altyapı yatırımlarında yıllık hedeflerin büyük oranda yakalandığını, saha ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla projelerin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Toplam yatırım hacmi içinde 405 bin 105 ton sıcak asfalt, 449 kilometre sathi kaplama ve 472 bin 474 metrekare kaldırım imalatının gerçekleştirildiği kaydedildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2019 YILINDAN BU YANA TOROSLAR İLÇESİNDE YÜRÜTTÜĞÜ YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 405 BİN 105 TON SICAK ASFALT, 449 KİLOMETRE SATHİ KAPLAMA VE 472 BİN 474 METREKARE KALDIRIM İMALATI GERÇEKLEŞTİRDİ.