Eskişehir'de dönercide üç kişilik grup yemek sonrası 1.950 TL'lik hesabı ödemeden kaçtı

Olayın ayrıntıları:

Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi Ulaş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir döner işletmesinde, iddiaya göre 3 kişilik bir grup yemekten sonra hesabı ödemeden ayrıldı. Masaya oturan 2 erkek ve 1 kadın müşterinin siparişleri arasında 1 adet tavuk döner menü, 1 adet tavuk döner menü, 1 adet tavuk döner, 1 adet et döner menü ve 1 adet sütlaç bulunuyordu.

Toplam tutarın 1.950 TL olduğu hesaplandı. Yemeklerin ardından müşterilerin işletmeden ayrılışı, mekan çalışanları tarafından kayda alındı ve işletme yetkilileri ödemeyi tahsil edememeleri halinde polise şikayette bulunacaklarını bildirdi.

Güvenlik görüntüleri ve kaçış:

İşletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, grubun iki erkek üyesinin garsona 'ATM' bahanesiyle masadan kalkıp dışarı çıktığı görülüyor. Kayıtlara göre masada bekleyen kadın müşteri ise bir süre sonra etrafa bakındıktan sonra bahçe çitlerinden atlayarak kaçtı.

Kamera görüntüleri, üç kişinin birlikte masaya oturdukları, siparişleri verip yemeklerini yedikleri ve daha sonra görünürde ödeme yapmadan ayrıldıklarını doğruluyor. Olay sonrası şahısların geri dönmediği belirtildi.

İşletme ve çalışanların tepkisi:

Döner işletmesinde çalışan Ramazan Ucan, yaşananları şu sözlerle anlattı: İddiaya göre üç tane menü söylemişler. Gruptan iki kişi 'para çekmeye gideceğiz' diyerek masadan kalkmış, kaçıp gitmişler. Masada kalan hanımefendi de etrafına baktıktan sonra çitlerden atlayıp kaçmış.

Ucan, çalışanların arasında yeni işe başlamış bir garsonun da bulunduğunu ve onunla ilgilendiklerini belirtti. İşletme yetkilileri, hesabın ödenmemesi durumunda resmi şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma ve şikayet sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair bilgiler henüz açıklanmadı; işletme yetkilileri ve çalışanlar, benzer durumların önüne geçmek için güvenlik ve kayıt uygulamalarını gözden geçireceklerini ifade etti.

RAMAZAN UCAN