Dolar 49,8327 +0,10%
Euro 55,4351 +0,13%
Bist 11.168,87 +0,16%
Altın Gram 6.516,13 -0,18%
EUR/USD 1,1127 -0,03%
Brent Petrol 111,18 +1,62%
--°

Eskişehir'de dönercide üç kişilik grup yemek sonrası 1.950 TL'lik hesabı ödemeden kaçtı

Eskişehir Yenibağlar'da üç kişilik grup, yeni garsonu 'para çekeceğiz' diyerek kandırıp yemek sonrası 1.950 TL'lik hesabı ödemeden işletmeden kaçtı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de dönercide üç kişilik grup yemek sonrası 1.950 TL'lik hesabı ödemeden kaçtı

Olayın ayrıntıları:

Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi Ulaş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir döner işletmesinde, iddiaya göre 3 kişilik bir grup yemekten sonra hesabı ödemeden ayrıldı. Masaya oturan 2 erkek ve 1 kadın müşterinin siparişleri arasında 1 adet tavuk döner menü, 1 adet tavuk döner menü, 1 adet tavuk döner, 1 adet et döner menü ve 1 adet sütlaç bulunuyordu.

Toplam tutarın 1.950 TL olduğu hesaplandı. Yemeklerin ardından müşterilerin işletmeden ayrılışı, mekan çalışanları tarafından kayda alındı ve işletme yetkilileri ödemeyi tahsil edememeleri halinde polise şikayette bulunacaklarını bildirdi.

Güvenlik görüntüleri ve kaçış:

İşletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, grubun iki erkek üyesinin garsona 'ATM' bahanesiyle masadan kalkıp dışarı çıktığı görülüyor. Kayıtlara göre masada bekleyen kadın müşteri ise bir süre sonra etrafa bakındıktan sonra bahçe çitlerinden atlayarak kaçtı.

Kamera görüntüleri, üç kişinin birlikte masaya oturdukları, siparişleri verip yemeklerini yedikleri ve daha sonra görünürde ödeme yapmadan ayrıldıklarını doğruluyor. Olay sonrası şahısların geri dönmediği belirtildi.

İşletme ve çalışanların tepkisi:

Döner işletmesinde çalışan Ramazan Ucan, yaşananları şu sözlerle anlattı: İddiaya göre üç tane menü söylemişler. Gruptan iki kişi 'para çekmeye gideceğiz' diyerek masadan kalkmış, kaçıp gitmişler. Masada kalan hanımefendi de etrafına baktıktan sonra çitlerden atlayıp kaçmış.

Ucan, çalışanların arasında yeni işe başlamış bir garsonun da bulunduğunu ve onunla ilgilendiklerini belirtti. İşletme yetkilileri, hesabın ödenmemesi durumunda resmi şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma ve şikayet sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair bilgiler henüz açıklanmadı; işletme yetkilileri ve çalışanlar, benzer durumların önüne geçmek için güvenlik ve kayıt uygulamalarını gözden geçireceklerini ifade etti.

RAMAZAN UCAN

RAMAZAN UCAN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zeytin işçisi kılığına giren cezaevi firarisi jandarmaya yakalandı
images

Tekman Geçit Mahallesi yakınında belediyeye ait çöp kamyoneti kaza yaptı: sürücü...
images

Otomobil artık yatırım aracı değil; tüketici yeni model ve elektrikliye yöneliyo...
images

Aksaray'da şüpheli uyuşturucu zinciri çöktü: 3 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ulus Dağı’nda 150 doğaseverle cumhuriyet coşkusu

Soma’nın ana arterinde toz ve çamur sona eriyor: Adnan Menderes Caddesi 8 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor

Tezgahını vicdana emanet eden simitçi Elazığ müftüsüyle buluştu

altıeylül belediye başkanı Hakan Şehirli'den 29 Ekim mesajı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı