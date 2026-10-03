Pamukkale'de yakıt boşaltımı sırasında tanker parçalandı, söndürme çalışmaları sürüyor

Olayın ayrıntıları:

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi, Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt yüklü tankerin istasyon deposuna yakıt boşalttığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi. Ardından oluşan patlamada tanker ikiye bölündü ve tankerdeki yakıtın etrafa saçılmasıyla alevler geniş bir alana yayıldı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olası yeni patlamalara karşı geniş güvenlik önlemleri alırken acil müdahale ekipleri yangını kontrol altına alma çalışmaları yürütüyor. Güvenlik gerekçesiyle Denizli-Acıpayam Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Hasar ve güncel durum:

İstasyonda bulunan iki tankerde büyük çapta hasar meydana geldiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor ve çalışmalar, alevleri söndürme ile çevredeki riski azaltmaya odaklanmış durumda.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKIT İKMALİ SIRASINDA AKARYAKIT YÜKLÜ TIRDA YANGIN ÇIKTI.