Panorama 1326'da gençler 20 saatte kentin sorunlarına yenilikçi çözümler üretti

etkinlik alanı ve amaç:

Osmangazi Belediyesi, gençlerin kent yaşamına ilişkin fikirlerini özgürce paylaşabileceği ve uygulanabilir projeler geliştirebileceği ortamlar yaratma hedefiyle "Müzede Bir Gece: Gençlik, Kültür Sanat ve Sosyal Girişimcilik Hackathonu"nu Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenledi. Etkinlik 11 Ekim Pazar günü başladı ve müze, Bursa’nın fethini anlatan panoramanın gölgesinde bu kez geleceğe dair çözüm önerilerinin tartışıldığı bir üretim mekânına dönüştü.

Organizasyona 54 genç katıldı; katılımcılar 13 takıma bölünerek 20 saat boyunca saha verileriyle destekledikleri fikirlerini test etti ve projelerini geliştirdi. Amaç, toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler üretmek, gençlerin sosyal girişimcilik kapasitelerini güçlendirmek ve kentin karar süreçlerine gençlerin aktif katılımını teşvik etmekti.

çalışma süreci ve jüri değerlendirmesi:

Takımlar, maratonun sonunda geliştirdikleri projeleri jüri önünde sundu. Jüri üyeleri arasında Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Servet Set ve Araştırma ve Geliştirme Müdürü Serkan Cebeci yer aldı.

Projeler, jüri tarafından sosyal etki, özgünlük, uygulanabilirlik, gençlerin katılımı ve sunum olmak üzere beş kriter üzerinden değerlendirildi. Bu değerlendirme çerçevesinde dereceye giren ekipler belirlendi ve ödül töreni Panorama 1326'da düzenlendi.

ödüller, sunum ve jürinin mesajı:

Ödül törenine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de katıldı. Esendemir, gençlerin ortaya koyduğu çalışmayı yenilikçi ve öncü bir örnek olarak tanımladı ve projenin belediye ile diğer yerel yönetim birimlerine ışık tutacağını belirtti. Tören sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Etkinlik sonunda katılımcılara ayrıca jüri tarafından sertifika verildi; böylece 54 genç hem ideasyon hem de uygulama süreçlerinde edindikleri deneyimi belgelemiş oldu.

öne çıkan projeler ve uygulanabilirlik yaklaşımları:

Birincilik ödülünü kazanan Kent Elçileri projesi, Bursa'yı ziyaret eden turistlerle yabancı dil bilen üniversiteli gençleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Projenin ekip üyeleri Arife Fatıma Muştu, Derya Kaya, Hüseyin Enes Çetinel ve Tuğçe Demir olarak bildirildi. Ekip, gençlerin dil becerilerini sahada kullanarak iş deneyimi kazanmasını ve ziyaretçilerin şehri yerel halkın gözünden tanımasını amaçlıyor.

Kent Elçileri platformunda katılımcılar yürüyüş rotaları, bisiklet yolları ve toplu taşıma güzergâhları gibi alanlarda turistlere rehberlik edecek; yaptıkları görev karşılığında puan toplayacaklar. Toplanan puanlar gerçek hayatta yemek, konaklama ve ulaşım gibi hizmetlerde kullanılabilecek. Gelir modeli olarak birincil kaynak bilet satışları, ikincil kaynak ise rota üzerindeki küçük esnafın sağladığı hizmetlerden alınacak makul komisyonlar olarak planlandı. Proje, büyük firmalara dayanmayan, yerel esnafı ön plana çıkaran bir ekonomik döngü kurmayı hedefliyor ve doğa dostu uygulamalarla karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

İkinci olan Kültür Rotam projesi, birlikte vakit geçirecek arkadaş bulamadığı için gezi planlarını erteleyen veya iptal eden gençleri küçük gruplar halinde bir araya getirerek akran rehberliğiyle tarih, eğlence ve lezzet rotalarında buluşturmayı öneriyor. Bu model sosyal bağlantıyı güçlendirmeyi ve gençlerin şehir keşfini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Üçüncülük ödülünü alan Ortak Masa - Açık Sahne projesi ise engelli ve engelsiz gençlerin birlikte vakit geçirebileceği, erişilebilirlik odaklı bir kafe ve sosyal yaşam alanı tasarlıyor. Proje, basamaksız giriş, sesli menü ve işaret dili bilen çalışanlar gibi düzenlemelerle kapsayıcı bir ortam sunmayı planlıyor.

Jüri özel ödülünü kazanan İlmek İlmek projesi, Osmangazi'de el emeği ürünler üreten kadınların üretimlerini dijital platform ve atölyeler aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturmayı, emeklerini görünür kılmayı ve ekonomik değer kazandırmayı hedefliyor. Bu çalışma, yerel üretimi destekleme ve kadın emeğini ekonomik değere dönüştürme yaklaşımıyla dikkat çekti.

Hackathon boyunca geliştirilen projeler, gençlerin kent yaşamına ilişkin gözlemlerini uygulanabilir fikirlere dönüştürme becerisini ortaya koydu. Osmangazi Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle gençleri karar alma süreçlerine dahil etme çabası, yerel düzeyde yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamaların doğmasına zemin sağlıyor.

GENÇLERİN DÜŞÜNCELERİNİ ÖZGÜRCE PAYLAŞABİLECEKLERİ VE HAYATA GEÇİRİLEBİLİR PROJELER GELİŞTİREBİLECEKLERİ ORTAMLAR OLUŞTURAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ HACKATHON KAPSAMINDA 54 GENÇ, 20 SAAT BOYUNCA KENTİN GELECEĞİNE YÖNELİK YENİLİKÇİ PROJELER ORTAYA KOYDU. 13 TAKIMIN YARIŞTIĞI ORGANİZASYONDA ‘KENT ELÇİLERİ’ PROJESİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI.