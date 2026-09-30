Pansiyon denetimi Çermik'te öğrencilerin yaşam koşulları yerinde değerlendirildi

Denetimin kapsamı:

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, Çermik Fen Lisesi ve Ercan Demirkol Anadolu Lisesi pansiyonlarında inceleme yaptı. Denetim çalışmaları yerinde gözlem ve doğrudan görüşmelerle yürütüldü.

Denetimde odaklanılan alanlar:

Ekipler, öğrencilerin konaklama, yemek, çalışma alanları ve genel yaşam koşulları üzerinde durdu. Pansiyonların sunduğu imkânların öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı yerinde değerlendirildi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran ile Şube Müdürü Haydar Budaklı, denetimler sırasında öğrencilerle bir araya gelerek görüşlerini aldı. Yetkililer, pansiyon hizmetlerinin en üst düzeyde olması için çalışanların titizlikle görevlerini yürüttüğünü vurguladı.

Gerçekleştirilen incelemeler, öğrenci barınma ve yaşam standartlarının korunması amacıyla yapıldı ve okul yönetimleriyle sürdürülen iletişimle tespit edilen hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi beklendi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE OKUL PANSİYONLARI İNCELENİP DENETLENDİ.