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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşamını yitiren Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de İsrail saldırısında aracın içinde kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab'ın ailesini Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:05

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EDİTÖR: Merve Çelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşamını yitiren Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Kabulün ana hatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistinli ailenin üyelerini kabul etti. Kabulde, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab'ın ailesiyle bir araya gelindi.

görüşmenin sembolik önemi:

Bu tür kabul ve ziyaretler, insani kayıplara dikkat çekme ve devlet düzeyinde dayanışma mesajı verme işlevi taşır. Ailenin Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edilmesi, hem olayın yarattığı insani hassasiyete vurgu yapar hem de konunun ulusal ve uluslararası kamuoyunda görünürlüğünü artırır.

siyasi ve insani boyutlar:

Resmi görüşmelerde yapılan kabul, aynı zamanda hükümetin konuya yönelik duruşunu ve insani perspektifi ön plana çıkarma çabasını yansıtır. Bu tür temaslar, mağdur ailelerle doğrudan iletişim kurularak hem taziyeyi iletme hem de olayın etkilerini gündemde tutma amacı taşır.

Görüşme sırasında paylaşılan ayrıntılar kamuoyu ile sınırlı olarak açıklandığından, toplantının içeriğine dair resmi açıklamalar beklenmektedir.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FİLİSTİNLİ HİND RAJAB&#039;IN AİLESİNİ KABUL ETTİ.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FİLİSTİNLİ HİND RAJAB'IN AİLESİNİ KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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