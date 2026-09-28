Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı

olayın gelişimi:

Van'ın İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde park halindeki kamyonetin motor kısmı aniden yanmaya başladı. Kısa sürede motor bölümünü saran alevler çevrede paniğe yol açtı.

Olay yerine ihbar üzerine ulaşan ekipler, yangının çıktığı aracın plakasının 27 LM 413 olduğunu kaydetti ve durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve sonuç:

Bölgeye sevk edilen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Müdahale sonrasında kamyonetten geriye yoğun hasarlı bir hurda yığını kaldı; araç kullanılamaz hale geldi.

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI.