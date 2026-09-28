Manavgat'ta bariyerlere çarpan kamyon yanarak durdu, sürücü yaralı kurtarıldı

Kaza ve müdahale:

Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya-Antalya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki yük taşımacılığını yapan Seyfettin B. idaresindeki 19 UF 554 plakalı kamyon bariyerlere çarpmasının ardından yanmaya başladı.

yangına ilk müdahale:

Yanan kamyona ilk müdahaleyi bölgede konuşlanan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yaptı. Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler söndürme ve soğutma çalışması yürüttü.

sürücünün sağlık durumu:

Kazada yaralanan sürücü Seyfettin B., olay yerindeki müdahalenin ardından 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ KAMYON BARİYEKRLERE ÇARPTIKTAN SONRA YANMAYA BAŞLADI. YARALI KURTULAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.