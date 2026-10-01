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Park halindeki otomobil Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde alev aldı

Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde park halindeki otomobil dün gece bir anda alev aldı; Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Park halindeki otomobil Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde alev aldı

Elazığ'da park halindeki araçta gece yangını

Elazığ'da dün gece Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilin bir anda alev aldığı bildirildi. Yangın, mahalle sakinlerinin durumu fark etmesiyle yetkililere bildirildi.

Olayın söndürülmesi:

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Müdahale sonucu araçta maddi hasar meydana geldi; can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı. Olayla ilgili olarak sürücü ve aracın plakası öğrenilemedi; yetkililer gerekli incelemeleri sürdürüyor.

ELAZIĞ’DA PARK HALİNDEYKEN YANAN ARAÇ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK...

ELAZIĞ’DA PARK HALİNDEYKEN YANAN ARAÇ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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