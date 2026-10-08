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Park halindeki tır Bafra'da çıkan yangında ağır hasar aldı

Bafra sanayi sitesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; tırda büyük çapta maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Park halindeki tır Bafra'da çıkan yangında ağır hasar aldı

Park halindeki tır Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi'nde alevlere teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi'nde park halinde bulunan bir tırda yangın çıktı. Olayda araçta yoğun alevlenme görüldü ve tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının ilk anları:

Edinilen bilgiye göre, park halindeki tır Aytaç B.'nin kullandığı ve sahibi olarak kayıtlı bulunan Erkan O.'ya aitti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla gerekli inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ TIRDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ....

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ TIRDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA TIRDA BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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