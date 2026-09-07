Dolar 48,4285 0,00%
Euro 56,3505 +0,18%
Bist 14.145,50 +0,95%
Altın Gram 6.970,12 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Parkta sağlık molası: Yüksekova'da kapsamlı toplum sağlığı taraması

Yüksekova'da İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda parkta başlatılan taramada tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı; program üç gün sürecek.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Parkta sağlık molası: Yüksekova'da kapsamlı toplum sağlığı taraması

Etkinlik alanı ve amaç:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda başlatılan sağlık taraması ilçe sakinlerinin yoğun ilgisini çekti. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki parkta kurulan stantta vatandaşlara erişilebilir sağlık hizmeti sunularak toplum sağlığına yönelik farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Uygulanan tarama ve bilgilendirme:

Stantta öncelikle tansiyon ve kan şekeri ölçümü gerçekleştirildi; katılımcılara kronik hastalıklar, alınabilecek basit önlemler ve düzenli takip gerekliliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık çalışanlarının yönlendirmeleriyle kısa değerlendirmeler yapılarak gerekli durumlarda kişilere izlem önerildi.

Programın ilerleyen günleri:

Etkinlik üç gün süreyle devam edecek. Program kapsamında yarın diyetisyen eşliğinde boy ve kilo ölçümleri yapılacak, aynı gün fizyoterapistler rehberliğinde hareketli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan "Hareket Yaşını Öğren" uygulaması tanıtılacak ve pratik öneriler sunulacak.

Etkinliğin ilk günündeki yoğun katılım, bölge halkının sağlık bilincine verdiği önemi ortaya koydu. İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, benzer outreach çalışmalarının devam edeceğini belirterek düzenli taramanın korunmasının önemine vurgu yaptı.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI&#039;NDA...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI'NDA VATANDAŞLARA YÖNELİK SAĞLIK TARAMASI VE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ BAŞLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mladiç için Belgrad'da askeri tören: bölünmüş tepkiler ve uluslararası kınama
images

Menteşe'de sağlıklı yaş al, sağlıklı kal temasıyla ücretsiz sağlık taraması
images

Darıca’da İMES ile sanayi iş birliği: istihdama yeni kapılar
images

Suşehri'ye ağır ceza mahkemesi: adli yıl törenle başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarih okumalarına yönelik eleştiri ve bölgesel mesaj

Bağ bozumu şenlikleri kapsamında Manisa'nın bağcıları ve yetkilileri çözüm arayışında

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti