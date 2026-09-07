Parkta sağlık molası: Yüksekova'da kapsamlı toplum sağlığı taraması

Etkinlik alanı ve amaç:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda başlatılan sağlık taraması ilçe sakinlerinin yoğun ilgisini çekti. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki parkta kurulan stantta vatandaşlara erişilebilir sağlık hizmeti sunularak toplum sağlığına yönelik farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Uygulanan tarama ve bilgilendirme:

Stantta öncelikle tansiyon ve kan şekeri ölçümü gerçekleştirildi; katılımcılara kronik hastalıklar, alınabilecek basit önlemler ve düzenli takip gerekliliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık çalışanlarının yönlendirmeleriyle kısa değerlendirmeler yapılarak gerekli durumlarda kişilere izlem önerildi.

Programın ilerleyen günleri:

Etkinlik üç gün süreyle devam edecek. Program kapsamında yarın diyetisyen eşliğinde boy ve kilo ölçümleri yapılacak, aynı gün fizyoterapistler rehberliğinde hareketli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan "Hareket Yaşını Öğren" uygulaması tanıtılacak ve pratik öneriler sunulacak.

Etkinliğin ilk günündeki yoğun katılım, bölge halkının sağlık bilincine verdiği önemi ortaya koydu. İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, benzer outreach çalışmalarının devam edeceğini belirterek düzenli taramanın korunmasının önemine vurgu yaptı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI'NDA VATANDAŞLARA YÖNELİK SAĞLIK TARAMASI VE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ BAŞLATILDI.