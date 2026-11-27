TBMM'de uğurlama töreni

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin için bir uğurlama töreni düzenlendi. Tören, Çetin'in parlamento yaşamına katkılarına yönelik saygı ve teşekkür ifadesi olarak gerçekleştirildi.

Törenin ortak vurguları

Katılımcılar, Hikmet Çetin'in yasama sürecindeki görevlerine dikkat çekerek hizmetleri için teşekkür etti. TBMM bünyesinden milletvekilleri ve çalışanların hazır bulunduğu törende, birlik ve saygı mesajları öne çıktı.

TBMM'deki uğurlama töreni, Çetin'e veda ve teşekkür niteliğindeydi; katılımcılar tören sonrasında da kişisel taziyelerini ve iyi dileklerini paylaştı.

TBMM Eski Başkanı Hikmet Çetin için TBMM'de uğurlama töreni düzenlendi