yeni isale hattı tamamlandı ve hizmete alındı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Pasinler ilçesinin uzun yıllar boyunca içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan yaklaşık 30 kilometrelik yeni isale hattını tamamlayarak hizmete açtı. Proje, Örentaş mevkiinden başlayıp ilçe merkezine kadar uzanıyor ve baştan sona yenilenmiş durumda.

projenin teknik detayları:

İsale hattında kullanılan boruların çapı 400 milimetre olup, dayanıklı polietilen malzeme tercih edildi. Yeni döşenen hat, eski hattın yol açtığı kaçak ve yetersiz basınç sorunlarını gidererek ilçeye daha sağlıklı ve düzenli su ulaşımını hedefliyor.

finansman ve işçilik:

Çalışma, kurumun öz kaynaklarıyla ve ESKİ ekiplerinin yoğun mesaisiyle tamamlandı. Bu sayede dış kaynak veya kredi ihtiyacı olmadan altyapı yenilemesi hayata geçirilmiş oldu.

ESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Pasinler’in içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca güvenle karşılayacak önemli bir yatırımı tamamladık. Örentaş mevkiinden ilçe merkezine uzanan yaklaşık 30 kilometrelik yeni isale hattını, 400 milimetre çapında polietilen borularla yenileyerek hizmete aldık. Kurumumuzun öz kaynakları ve ekiplerimizin emeğiyle hayata geçirilen bu yatırımla Pasinler’in su sorununu ortadan kaldırdık. İlçemizin geleceğini düşünerek attığımız bu adımla vatandaşlarımızın kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına aldık. Erzurum’un her ilçesinde güçlü altyapı, güvenli su ve sürdürülebilir hizmet için çalışmaya devam ediyoruz.'

Yeni hat, kısa vadede su kesintilerini azaltmayı ve uzun vadede ise altyapı bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Pasinler merkezinde yaşayan vatandaşların içme suyuna erişiminde süreklilik ve güvenlik sağlanmış olacak.

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, PASİNLER İLÇESİNİN UZUN YILLAR BOYUNCA İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK OLAN YAKLAŞIK 30 KİLOMETRELİK YENİ İSALE HATTINI TAMAMLAYARAK HİZMETE AÇTI.