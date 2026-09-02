Şanlıurfa’da jandarmadan operasyon: 11 bin 30 paket sigara ve 287 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Operasyon detayları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 946 bin lira olan gümrük kaçağı ürünlere el konuldu.

Operasyonda toplam 11 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ile 287 kilogram nargile tütünü bulundu. Ele geçirilen ürünlerin türü ve miktarı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiği bilgisini doğruluyor.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Başlatılan soruşturma sürüyor; jandarma ekipleri kaçakçılığın kaynağı ve sevkiyat ağını tespit etmek için çalışma yapıyor.

ŞANLIURFA'DA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ