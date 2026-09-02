Dolar 48,2130 -0,12%
Euro 55,9509 +0,02%
Bist 13.899,48 -2,32%
Altın Gram 6.772,00 -0,63%
EUR/USD 1,1581 -0,10%
Brent Petrol 94,26 -0,41%
--°

Şanlıurfa’da jandarmadan operasyon: 11 bin 30 paket sigara ve 287 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma, piyasa değeri 1 milyon 946 bin lira olan 11 bin 30 paket kaçak sigara ve 287 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa’da jandarmadan operasyon: 11 bin 30 paket sigara ve 287 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Operasyon detayları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 946 bin lira olan gümrük kaçağı ürünlere el konuldu.

Operasyonda toplam 11 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ile 287 kilogram nargile tütünü bulundu. Ele geçirilen ürünlerin türü ve miktarı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiği bilgisini doğruluyor.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Başlatılan soruşturma sürüyor; jandarma ekipleri kaçakçılığın kaynağı ve sevkiyat ağını tespit etmek için çalışma yapıyor.

ŞANLIURFA&#039;DA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpsultan Odayeri mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi, şoför yaralandı
images

Yangını başında izledi, taksiyle uzaklaştı: Nasuh Dede Mahallesi'nde kadın gözal...
images

Zamanında müdahale sayesinde palet fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
images

Mudurnu'da yangın ve muhabirin alevlerden çıkardığı kaplumbağa

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zamanında müdahale sayesinde palet fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Mudurnu'da yangın ve muhabirin alevlerden çıkardığı kaplumbağa

Hatice Öz, SMMM’lere özel çözüm birimi ve dijital dönüşüm sözü verdi

Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı