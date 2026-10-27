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Patnos’ta akşam yolculuğu kaza ile kesildi: 3 yetişkin ve 4 çocuk araçtaydı

Patnos'ta Malazgirt'ten Erciş'e giden araç, cezaevi mevkisinde takla attı; içinde 3 yetişkin ve 4 çocuk vardı, 1 kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Patnos’ta akşam yolculuğu kaza ile kesildi: 3 yetişkin ve 4 çocuk araçtaydı

kaza nasıl gerçekleşti:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Muş'un Malazgirt ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gitmekte olan araç, Patnos Cezaevi mevkiine geldiği sırada kontrolden çıkarak takla attı. Olayla ilgili ilk bilgiler, kazanın henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştiği yönünde.

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk tespitlerde araçta toplam 7 kişinin bulunduğu, bunların 3 yetişkin ve 4 çocuktan oluştuğu bildirildi. Kazanın akşam saatlerinde yaşanması nedeniyle trafik ve bölgedeki görüş koşulları soruşturmanın odak noktalarından biri oldu.

yaralıların durumu:

İlk gelen bilgiler doğrultusunda kazada 1 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. Diğer yolcuların sağlık durumuna ilişkin net veriler henüz paylaşılmadı; yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ve güvenlik birimlerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olay yeri ve araç üzerinde yapılacak değerlendirmeler ile tanık beyanları, kazanın mekanik arıza, hız, yol koşulları veya sürücü hatası gibi olası sebepler açısından değerlendirilecek.

sonraki süreç ve soruşturma:

Kaza sonrası adli ve idari soruşturma işlemleri yürütülecek; bölgedeki trafik düzenlemeleri ve sağlık kuruluşlarındaki tedavi süreçleri takip edilecek. Olayla ilgili ayrıntıların ve yaralıların durumuna dair resmi açıklamaların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililerden gelecek resmi bilgiler haberin güncellenmesinde kullanılacaktır.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, İÇERİSİNDE 3 YETİŞKİN...

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, İÇERİSİNDE 3 YETİŞKİN VE 4 ÇOCUĞUN BULUNDUĞU ARAÇ TAKLA ATTI. İLK BİLGİLERE GÖRE KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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