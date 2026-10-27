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patnos'ta cezaevi mevkisinde takla: araçta 3 yetişkin ve 4 çocuk vardı

Patnos'ta Malazgirt'ten Erciş'e giden aracın Patnos Cezaevi mevkisinde takla attığı kazada, araçta 3 yetişkin ve 4 çocuk vardı; 1 kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

patnos'ta cezaevi mevkisinde takla: araçta 3 yetişkin ve 4 çocuk vardı

kaza ve ilk bilgiler:

Ağrı’nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Patnos Cezaevi mevkisinde bir araç takla attı. Araç, Muş’un Malazgirt ilçesinden Van’ın Erciş ilçesine seyir halindeyken kontrolden çıktı; kazanın nedeninin tespitine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kazada araçta toplam 7 kişi (3 yetişkin ve 4 çocuk) bulunduğu bildirildi. İlk gelen bilgilerde, kazada 1 kişinin ağır yaralandığı aktarılırken diğer yolcuların sağlık durumuyla ilgili resmi bir bilanço henüz paylaşılmadı.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazanın ardından yaralıların kaldırıldığı ve tedavi süreçlerinin devam ettiği ifade edilirken, resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor. Olay yerinde yürütülecek inceleme sonucunda kazanın oluş şekli ve sorumluluklara ilişkin ayrıntıların netleşmesi öngörülüyor.

soruşturma ve beklentiler:

Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatacaktır. Görgü tanıklarının ifadeleri, araçta bulunanların beyanları ve fiziksel inceleme sonucunda elde edilecek bulgular, olayın seyrini ve sorumluluk dağılımını ortaya koyacak. Kamuoyuna yapılacak yeni açıklamalar ile yaralıların sağlık durumuna dair daha somut bilgiler paylaşılacaktır.

Patnos’ta feci kaza: 7 kişinin bulunduğu araç takla attı

Patnos’ta feci kaza: 7 kişinin bulunduğu araç takla attı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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