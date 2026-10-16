Patnos'ta TOKİ konutları son aşamaya geldi: hak sahipleri anahtar bekliyor

Proje son aşamada:

Ağrı’nın Patnos ilçesi Yeşilçimen Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlarda çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı bildiriliyor. Proje kapsamında 131 konut planlanmış olup, bunların 109 adet 2+1 ve 22 adet 3+1 olarak dağıldığı kaydedildi. Yerel halk, projenin uzun süredir gündemde olması nedeniyle teslim sürecini yakından takip ediyor.

Kura ve sözleşme süreci:

Projenin hak sahipleri, TOKİ tarafından yapılan işlemlerle belirlendi. 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri ve konutları netleşti; sözleşme işlemleri için ise 6-17 Nisan 2026 tarihleri açıklandı. Kura ve sözleşme adımları tamamlandığı için şimdi asıl beklenti inşaatın tamamlanması ve teslim takviminin netleşmesi yönünde.

Beklentiler ve bölgesel önemi:

Proje, Patnos'ta konut ihtiyacını karşılaması bakımından önem taşıyor. Hak sahipleri, uzun süredir evlerine kavuşmayı bekliyor; inşaatın son aşamaya gelmesi bu beklentiyi artırdı. Resmî bir anahtar teslim programı açıklanana kadar kesin yerleşim tarihleri netlik kazanmayacak, ancak bölge sakinleri ve ilgili kurumların takipleri sürüyor.

Yerel hizmet ve yatırımları yakından izleyen AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de projenin tamamlanmasını önemseyen isimler arasında gösteriliyor. Patnos halkı, projenin en kısa sürede bitirilip hak sahiplerine teslim edilmesini bekliyor; teslim tarihine ilişkin resmi açıklama yapıldığında bekleyişin ne zaman sona ereceği kesinleşecek.

PATNOS’TA TOKİ KONUTLARINDA SONA DOĞRU: HAK SAHİPLERİ EVLERİNE KAVUŞMAYI BEKLİYOR