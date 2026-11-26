ameliyatın süreci:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 75 yaşındaki Mehmet Ali Öztürk'ün üçüncü parmağında (distal falanks) ciddi doku kaybı tespit edildi. Yapılan muayene ve değerlendirme sonrası parmağın fonksiyonu ve doğal yapısının korunması amacıyla tenar flep yöntemi ile rekonstrüksiyon kararı verildi.

Operatör Doktor Mevlüthan Büyük tarafından yürütülen ilk aşamada, doku kaybının onarımı için yaralı parmak avuç içine dikildi. Bu yaklaşım, eksik dokunun beslenmesini sağlayarak yara iyileşmesini desteklemek üzere uygulandı.

Parmak yaklaşık üç hafta avuç içinde bağlı tutulduktan sonra doku iyileşmesi değerlendirildi. İkinci operasyonda parmak avuç içinden ayrılarak yeniden doğal konumuna getirildi ve böylece iki aşamalı cerrahiyle hem doku hem de fonksiyon korunmaya çalışıldı.

hastanın değerlendirmesi ve teşekkürleri:

Operasyonun ardından Mehmet Ali Öztürk, başlangıçta böyle bir ameliyat beklemediğini, Operatör Doktor Mevlüthan Büyük ile görüştükten sonra sürece ilişkin bilgilendirildiğini belirtti. Öztürk, ameliyatın beklediğinden daha kolay geçtiğini ve tedavi sürecinde kendisine gösterilen ilgi nedeniyle başta Doktor Mevlüthan Büyük olmak üzere tüm hastane personeline teşekkür etti.

bölge için sağlık hizmeti anlamı:

Patnos Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu tür ileri düzey rekonstrüktif cerrahi müdahaleler, bölge halkı açısından önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor. Uygun vakalarda hastaların başka illerdeki ileri merkezlere sevk edilmesine gerek kalmadan gerekli cerrahi tedaviyi kendi bölgelerinde alabilmeleri, hastanenin cerrahi hizmet kapasitesini göstermektedir.

PARMAK AVUÇ İÇİNE DİKİLEREK KURTARILDI